Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για Λεβέντη: «Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή»

Τα συλλυπητήρια του, εξέφρασε με τη σειρά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα (1/7) σε ηλικία 75 ετών.

Στην ανάρτησή του, μεταξύ άλλων τον χαρακτηρίζει ως μια «ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά».

Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου… — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 1, 2026

Αναλυτικότερα, η ανάρτησή στο X αναφέρει: «Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.