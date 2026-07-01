Μενού

Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για Λεβέντη: «Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή»

Το συλλυπητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βασίλη Λεβέντη. Η ανάρτησή του στα social media και η αναφορά για μια «ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή».

Reader symbol
Newsroom
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για το κτηματολόγιο
Κυριάκος Μητσοτάκης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τα συλλυπητήρια του, εξέφρασε με τη σειρά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα (1/7) σε ηλικία 75 ετών. 

Στην ανάρτησή του, μεταξύ άλλων τον χαρακτηρίζει ως μια «ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά».

Αναλυτικότερα, η ανάρτησή στο X αναφέρει: «Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ