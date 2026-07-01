Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή τρομοκρατικής βίας έστειλε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκδήλωση του Ιδρύματος Μποδοσάκη, με αφορμή τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

«Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για αυτή την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας είναι με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως με την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε ακόμη ότι θα μεταβεί άμεσα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επισκεφθεί τους τραυματίες και να εκφράσει τη συμπαράστασή του.

Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τους δράστες, τονίζοντας πως η Πολιτεία θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας.

«Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη», υπογράμμισε.

Βίντεο από τη στιγμή του εμπρησμού

Βίντεο–ντοκουμέντο από την τριπλή εμπρηστική επίθεση με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε σημεία που συνδέονται με πολιτευόμενους της Νέας Δημοκρατίας έφερε στο φως η ΕΡΤ.

Η έκρηξη καταγράφηκε σε πολυκατοικία, όπου πέντε άτομα τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε οχήματα και στο κτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις σημειώθηκαν μεταξύ 4:00 και 4:30 τα ξημερώματα σήμερα (1/7). Η ισχυρότερη έκρηξη προκλήθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, πιθανότατα από γκαζάκια που είχαν τοποθετηθεί στην πυλωτή του κτιρίου.

Το χρονικό των εμπρηστικών επιθέσεων

Σοβαρά περιστατικά έλαβαν χώρα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με αγνώστους να εξαπολύουν επιθέσεις σε οχήματα τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, μεταξύ άλλων η υποψήφια του κόμματος, Αφροδίτη Νέστορα.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του Mega, περί τις 04:00 άγνωστοι έβαλαν γκαζάκια στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει η κα Νέστορα, η οποία είναι και γνωστή δικηγόρος, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη και να ξεσπάσει φωτιά.

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο του κτιρίου, ενώ η πυλωτή και η είσοδος του οικήματος έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Κατά το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η πολιτεύτρια κατέβηκε στην πυλωτή για να δει τι συμβαίνει, όταν και τραυματίστηκε. Κάποια στιγμή κατέβηκε και η μητέρα της, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και έχει διασωληνωθεί. Και ο πατέρας της νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο συνολικά πέντε άτομα - η κα Νέστορα, που φέρεται να έχει εγκαύματα, οι γονείς της και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Παράλληλα, περίπου την ίδια ώρα έγινε άλλη μία επίθεση με γκαζάκια, αυτή τη φορά σε υπαίθριο χώρο.

Στόχος, όπως αποδείχθηκε, ήταν το όχημα του πρώην βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη.

Τέλος, άλλη μία επίθεση έλαβε χώρα σε όχημα στο σπίτι του Πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Ν. Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, με τον ίδιο να αναφέρει στον ΣΚΑΪ πως περί τις 03:00 αντιλήφθηκε την έκρηξη.

Στο περιστατικό αυτό, δεν αναφέρθηκε σοβαρή υλική ζημιά ή τραυματισμός.