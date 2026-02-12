Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τον θάνατο Παπαληγούρα: «Ευπατρίδης της πολιτικής»

Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα εκφράζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ανάρτησή του στα social media, ο κ. Μητσοτάκης αποχαιρετά τον Αναστάση Παπαληγούρα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευπατρίδη της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια. Αλλά και έναν αγνό Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες. Πρώτα ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και, στη συνέχεια, ως βουλευτής και υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια» έγραψε ο πρωθυπουργός.

«Στα βήματα της μεγάλης μορφής που υπήρξε ο πατέρας του, ο Αναστάσης συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και με την αθόρυβη προσφορά. Κέρδισε, έτσι, τον σεβασμό τόσο των συνεργατών, όσο και των πολιτικών του αντιπάλων. Και, βέβαια, την αγάπη των συμπατριωτών του στην αγαπημένη του Κορινθία».

Καταλήγοντας το μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε «τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια» στην οικογένειά του.