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Συλλυπητήριο μήνυμα του Παύλου Μαρινάκη για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε την βαθιά θλίψη για την απώλεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ενός ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

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Παύλος Μαρινάκης
Παύλος Μαρινάκης | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, εξέφρασε με δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.

Στο μήνυμά του, ο κ. Μαρινάκης εξήρε τη μακρά πορεία και την ανεκτίμητη προσφορά του εκλιπόντος, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους «διαχρονικούς στυλοβάτες» της κεντροδεξιάς παράταξης.

Όπως υπογράμμισε, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας πολιτικός άνδρας που υπηρέτησε καθ' όλη τη διάρκεια του βίου του την πατρίδα και τη Νέα Δημοκρατία με απόλυτη συνέπεια, ήθος και αφοσίωση.

Αναφερόμενος στο δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει πίσω του, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες.»

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, κάνοντας ονομαστική αναφορά στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του που θρηνούν την απώλειά του.

 

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