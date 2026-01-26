Συμβιβασμός και ανακωχή, μέχρι νεωτέρας, στη Νέα Αριστερά - Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου

Αν και κατέληξαν σε ένα κοινώς αποδεκτό κείμενο και αν και η προδιαγεγραμμένη ρήξη, στην οποία φαινόταν πως οδηγούνταν η Νέα Αριστερά - σημειώνεται πως κορυφαία στελέχη, όπως ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, επεσήμαναν τον κίνδυνο - αποφεύχθη, ωστόσο το «χάσμα» ανάμεσα στην ηγετική ομάδα και την πλειοψηφία παραμένει.

Τα στελέχη κατέληξαν σε έναν συμβιβασμό στην πολιτική απόφαση, κρατώντας ενωμένο, για την ώρα, το κόμμα χωρίς κανείς, όμως, να μπορεί να ξεγράψει στο μέλλον να υπάρξουν νέες δυσκολίες που μπορεί να αποβούν μοιραίες για το μέλλον της Νέας Αριστεράς.

Ηγεσία και πλειοψηφία εκτιμούν πως διατήρησαν το στρατηγικό τους στόχο, όμως πρόκειται για διατυπώσεις που περιλαμβάνουν όλες τις θέσεις με τον καθένα και την καθεμιά να μπορεί να δίνει τη δικιά του ερμηνεία.

Ο στόχος της Νέας Αριστεράς

Μάλιστα, η απόφαση ελήφθη σχεδόν ομόφωνα με 16 κατά και ελάχιστα λευκά και με την ηγεσία να πετυχαίνει, όπως εκείνοι εκτιμούν, να υπάρχει στο κείμενο η θέση του προοδευτικού μετώπου και συγκεκριμένα το σημείο όπου αναφέρει «η Νέα Αριστερά συνεχίζει να αγωνίζεται για τη δημιουργία ενός πόλου που θα αντιπαρατεθεί συνολικά με τη δεξιά και την ακροδεξιά. Ένα τέτοιο μέτωπο απευθύνεται στην Αριστερά, την πολιτική οικολογία, στις δυνάμεις της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, των κοινωνικών κινημάτων και του κόσμου της αποχής. Στόχος αυτού του μετώπου είναι η αλλαγή των συσχετισμών και η ανατροπή της κυβέρνησης και της δεξιάς πολιτικής».

Έτσι, το κομμάτι των συνεργασιών, που ήθελε η ηγετική ομάδα, «περνάει» μέσα στην πολιτική απόφαση, ενώ σημειώνεται πως δεν πρόκειται για μετατόπιση προς την Κεντροαριστερά.

Παράλληλα, ασκείται κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα σημειώνοντας πως «σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, εξάλλου, προσωποπαγή κόμματα και προσωποκεντρικές στρατηγικές, που έχουν αποδειχθεί ήδη αποτυχημένες στο παρελθόν, αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς και τον κόσμο της εργασίας και εμποδίζουν να δοθεί μια καθαρή συλλογική και ενωτική απάντηση στα σημερινά προβλήματα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η λογική του μέσου όρου δεν μπορεί να δώσει λύσεις και καταλήγει μέσα από την αποτυχία να αφήνει περισσότερο χώρο στις δυνάμεις της Ακροδεξιάς».

Από την πλευρά της, η πλειοψηφία χαιρετίζει το γεγονός πως στην πολιτική απόφαση μπαίνει ένα τέλος στα σενάρια συνεργασίας σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι ξεκάθαρο το μήνυμα της αυτοδύναμης κομματικής παρουσίας.