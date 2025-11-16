Μενού

Συμφωνία Αθήνας – Κιέβου με μήνυμα Γκίλφοϊλ: «Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια»

Yπεγράφη η συμφωνία για την προμήθεια αμερικανικού LNG, με τη πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να στέλνει το μήνυμα της.

Mitsotakis Zelenski
Υπογραφή ενέργειας Ουκρανίας και Ελλάδας | eurokinissi
Με την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα ολοκληρώθηκε μια συνάντηση που επισφράγισε τη συνεργασία Ελλάδας – Ουκρανίας στον τομέα της ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υπεγράφη δήλωση προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από τον Δεκέμβριο του 2025 (με παραδόσεις από τον Ιανουάριο) έως τον Μάρτιο του 2026. Η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ θα στηρίξει την Ουκρανία.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σχολίασε με ανάρτησή της τη σημασία της συμφωνίας:

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό».

Η ίδια τόνισε ότι το επίτευγμα αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασίας που ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης:

«Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας».

Στην ανάρτησή της η Γκίλφοϊλ υπογράμμισε επίσης:

«Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας παροχής ενέργειας ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ. Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις απαραίτητες εναλλακτικές λύσεις έναντι της ρωσικής ενέργειας»

