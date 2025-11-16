Συμφωνία Αθήνας – Κιέβου με μήνυμα Γκίλφοϊλ: «Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια»

Με την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα ολοκληρώθηκε μια συνάντηση που επισφράγισε τη συνεργασία Ελλάδας – Ουκρανίας στον τομέα της ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υπεγράφη δήλωση προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από τον Δεκέμβριο του 2025 (με παραδόσεις από τον Ιανουάριο) έως τον Μάρτιο του 2026. Η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ θα στηρίξει την Ουκρανία.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σχολίασε με ανάρτησή της τη σημασία της συμφωνίας:

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό».

Energy security is national security. It’s that simple. I was honored to witness the historic signing of a letter of intent between ATLANTIC-SEE LNG TRADE, a joint venture between Greek energy supplier DEPA and Aktor, and Ukraine’s NAFTOGAZ in Athens today. This achievement… pic.twitter.com/njZhVTiqA3 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 16, 2025

Η ίδια τόνισε ότι το επίτευγμα αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασίας που ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης:

«Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας».

Στην ανάρτησή της η Γκίλφοϊλ υπογράμμισε επίσης:

«Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας παροχής ενέργειας ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ. Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις απαραίτητες εναλλακτικές λύσεις έναντι της ρωσικής ενέργειας»