«Συμφωνία προόδου και ευημερίας»: Η ανάρτηση Μητσοτάκη μετά την ομιλία στη ΔΕΘ

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Σε «συμφωνία προόδου και ευημερίας» αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, λίγο μετά την ομιλία του στη ΔΕΘ 2026.

Σε αυτή επισυνάπτει επιγραμματικά όλα τα μέτρα που εξήγγειλε ανά κατηγορία:

Δημόσιοι Υπάλληλοι: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά από τον Δεκέμβριο του 2027,

Νέες αυξήσεις μισθών 80 ευρώ/μήνα - μικτά έως τον Ιανουάριο του 2028

Συνταξιούχοι: 400 ευρώ καθαρά μόνιμη ετήσια ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών από φέτος

400 ευρώ καθαρά μόνιμη ετήσια ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών από φέτος Αγρότες : Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ από φέτος

: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ από φέτος Οικογένεια: Δημιουργία «κουμπαρά για τη νέα γενιά» - το κράτος θα διπλασιάζει το ποσό που καταθέτουν οι γονείς έως 1.200 ευρώ ετησίως μέχρι την ενηλικίωσή τους

Το όριο θα αυξάνεται 10% ανά πενταετία

Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027 για τριτέκνους

Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο για πολύτεκνους

Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Μείωση προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% από το φορολογικός έτος 2027

Μείωση τεκμηρίων για τους συνεπείς με απαλλαγή από προσαυξήσεις από φέτος

Μείωση τεκμηρίων κατά 50% για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και 2.200 στη Δυτική Μακεδονία

Επιχειρήσεις: Επιτάχυνση των αποσβέσεων των επιχειρήσεων για ανανέωση του εξοπλισμού τους από τα 10 στα 6 χρόνια

Μεταφορά 1,5 δις από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% από το φορολογικό έτος 2028 μέχρι να φθάσει στο 50%

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια από το 2027

Μείωση 50% στην Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029

Στέγαση: Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3} ύψους 2 δισεκ ευρώ

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία από το 2027

Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιδιωτικοί Υπάλληλοι: Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2028

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμα 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 2027

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας: Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029

Μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς από τον Ιανουάριο του 2027

Κοινωνική πολιτική: Τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων από το 2027

Αφορά 218.000 συμπολίτες μας με μέσο ετήσιο όφελος 220 ευρώ».