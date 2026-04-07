Μενού

Συνάντηση Δένδια με Γκίλφοϊλ: «Στο επίκεντρο η σύμπραξη Ελλάδας - Εθνικής Φρουράς Φλόριντα»

Ο Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε συνάντηση με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, θέτοντας στο επίκεντρο της συζήτησης την σύμπραξη της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Φλόριντα.

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+

Συνάντηση με την πρεσβευτή των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποίησε, σήμερα Μεγάλη Τρίτη (7/4), ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η οποία έλαβε χώρα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Με ανάρτηση στοΧ ο κ. Δένδιας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στο επίκεντρο τέθηκε η ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Συμφωνίας State Partnership Program, της σύμπραξης της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα».

«Ζήτησα», συνεχίζει ο υπουργός, «από την πρέσβη των ΗΠΑ να μεταφέρει τις ευχαριστίες μου στον υπουργό Πολέμου της Αμερικής, κ. Pete Hegseth, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δική της πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη της συμφωνίας αυτής».

«Επιπλέον, συζητήσαμε για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ» καταλήγει ο κ. Δένδιας.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ