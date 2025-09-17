Συνάντηση Φάμελλου - Μπάιερ: Πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στα δύο κόμματα

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Βάλτερ Μπάιερ, είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στα γραφεία του κόμματος, συζητώντας για την θέση των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη αλλά και τις παγκόσμιες κρίσεις στη Γάζα και την Ουκρανία.

«Καλωσορίσαμε τον πρόεδρο της μεγάλης οικογένειας των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, σε μια κρίσιμη στιγμή», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος και σημείωσε: «Προτεραιότητα είναι το δικό μας κόμμα -οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη- να είναι το κόμμα της ειρήνη».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έφερε στην επιφάνεια το θέμα της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης δηλώνοντας:

«Σήμερα που εξελίσσεται η γενοκτονία στη Γάζα, πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, αλλά και για άμεσες κυρώσεις στο Ισραήλ, ώστε να σταματήσει το δολοφονικό του σχέδιο».

Αναφέρθηκε και στο ουκρανικό, λέγοντας ότι «μας ανησυχεί και η πολύ μεγάλη εκκρεμότητα της Ουκρανίας, όπου υπάρχει αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας και των δικαιωμάτων των πολιτών».

Γενικεύοντας για την κατάσταση στη Ευρώπη ανέφερε: «Οφείλουμε να εφαρμόσουμε μια νέα συμφωνία Ειρήνης στην Ευρώπη. Σήμερα που η λιτότητα χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης και πλήττει τους εργαζόμενους, το κόμμα της Αριστεράς πρέπει να πάρει σοβαρές πρωτοβουλίες, οι οποίες να είναι ενωτικές, πλατιές, κοινωνικές και να δίνουν λύση για την επόμενη μέρα της Ευρώπης. Αυτό κάνουμε στην Ελλάδα και αυτό θέλουμε να κάνουμε και στην Ευρώπη».

Ο Σ. Φάμελλος τόνισε την ανάγκη για πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στις ριζοσπαστικές φωνές της Ευρώπης

«Να συνεργαστούμε και να έχουμε προτάσεις οι οποίες να δώσουν απάντηση στην κοινωνία και να ανατρέψουν στην πράξη τα νεοφιλελεύθερα σχέδια, που καταδυναστεύουν τις ζωές όλων των Ευρωπαίων πολιτών», δήλωσε.