Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στη Σόφια: «Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πραγματοποίησε συνάντηση σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν (Hakan Fidan), στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της SEECP, στη Σόφια.
Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η πορεία των διατλαντικών σχέσεων στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου, στην Άγκυρα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.
Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας.
Οι δύο υπουργοί συζήτησαν ακόμη για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.
Οι δύο υπουργοί, τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.
- Στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο ο Λαζόπουλος για τη νέα του σειρά: Ποια θα υποδυθεί την σύζυγό του
- Αν έχετε κάποιο από αυτά τα επίθετα, ίσως είστε απόγονοι γαλαζοαίματων: Η ευρωπαϊκή «βασιλική» λίστα
- Γιώργος Χρυσοστόμου: «Πάσχω από ανηδονία, δεν έχω απολαύσει τίποτα»
- «Κάποιες έχουν παντρευτεί πλούσιους άνδρες και δουλεύουν στις επιχειρήσεις τους» - Η σπόντα Λιάγκα για Σπυροπούλου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.