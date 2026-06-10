Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στη Σόφια: «Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πραγματοποίησε συνάντηση σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν (Hakan Fidan), στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της SEECP, στη Σόφια.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η πορεία των διατλαντικών σχέσεων στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου, στην Άγκυρα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan had a meeting with Giorgos Gerapetritis, Minister of Foreign Affairs of Greece on the sidelines of the Summit of the South-East European Cooperation Process-SEECP, in Sofia. pic.twitter.com/XglVEXFo4o — Turkish MFA (@MFATurkiye) June 10, 2026

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν ακόμη για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Οι δύο υπουργοί, τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.