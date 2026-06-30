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Συνάντηση Γκίλφοϊλ - Λατινοπούλου: Τι συζήτησαν Πρέσβης των ΗΠΑ και Ελληνίδα ευρωβουλευτής;

Η Πρέσβης των ΗΠΑ Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με την ευρωβουλευτή Λατινοπούλου για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας.

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Κίμπερλι Γκιλφόιλ και Αφροδίτη Λατινοπούλου
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και Αφροδίτη Λατινοπούλου | X / @USAmbassadorGR
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Στο πλαίσιο των συνεχών επαφών της με πολιτικούς εκπροσώπους από όλο το φάσμα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πραγματοποίησε συνάντηση με την ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου στο γραφείο της.

Η Αμερικανίδα Πρέσβης χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μια εξαιρετική ευκαιρία για τον εντοπισμό κοινών πεδίων δράσης. Στη σχετική της ανάρτηση, η κ. Γκίλφοϊλ σημείωσε: «Χάρηκα ιδιαίτερα για τη συνάντησή μου με την ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου, όπου συζητήσαμε τη στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας.

Η επικοινωνία μου με πολιτικούς ηγέτες από όλο το ιδεολογικό φάσμα αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για να προωθήσουμε την ασφάλεια, να επεκτείνουμε τις οικονομικές ευκαιρίες και να εμβαθύνουμε την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας».

 

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