Συνάντηση και selfies Μητσοτάκη και Τρανού μέσα στο αεροπλάνο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο τράπερ Trannos είχαν τυχαία συνάντηση μέσα σε αεροπλάνo, σε πτήση της γραμμής.
Οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και φυσικά να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγαινε στα Χανιά και ο Trannos επίσης στην ίδια πόλη της Κρήτης για να δώσει συναυλία.
Αφού κοιτάχτηκαν, αναγνώρισε ο ένας τον άλλον και μίλησαν για αρκετή ώρα, κατά τη διάρκεια της πτήσης.
Επιβάτης της πτήσης αποθανάτισε το στιγμιότυπο.
