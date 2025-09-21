Συνάντηση και selfies Μητσοτάκη και Τρανού μέσα στο αεροπλάνο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο τράπερ Trannos είχαν τυχαία συνάντηση μέσα σε αεροπλάνo, σε πτήση της γραμμής.

Οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και φυσικά να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγαινε στα Χανιά και ο Trannos επίσης στην ίδια πόλη της Κρήτης για να δώσει συναυλία.

Αφού κοιτάχτηκαν, αναγνώρισε ο ένας τον άλλον και μίλησαν για αρκετή ώρα, κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Επιβάτης της πτήσης αποθανάτισε το στιγμιότυπο.

