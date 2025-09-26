Μενού

Συνάντηση Μητσοτάκη - Γκουτέρες στον ΟΗΕ: Το «ευχαριστώ» του πρωθυπουργού για το Κυπριακό

Τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό στον ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντόνιο Γκουτέρες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντόνιο Γκουτέρες | Eurokinissi
O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του κ. Γκουτέρες για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό ενόψει της αυριανής Τριμερούς συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

