Συνάντηση Μητσοτάκη με Μποντίρογκα για το Final 4 της Αθήνας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντίρογκα, στο πλαίσιο διεξαγωγής του φετινού Final 4 της διοργάνωσης στο ΟΑΚΑ της Αθήνας.
Μαζί στη συνάντηση ήταν και ο Δημήτρης Φραγκάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Final 4.
Διαβάστε ακόμα: Επίσημο: Στο ΟΑΚΑ το Final 4 της Euroleague
- Γιώργος Λιάγκας για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Βρε αθεόφοβε, την κόρη του φίλου σου;»
- Άβα Γαλανοπούλου σε Αρναούτογλου: «Ξεχνάς, Γρηγόρη, ότι κάποτε ήμασταν μαζί - Μας είχαν πρωτοσέλιδο»
- Πέθανε η Μανουέλα Βαρδινογιάννη: Σύζυγος του Νίκου και ιδρυτή της αυτοκρατορίας
- «Χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα»: Το La Perla που αφιέρωσε η Μπαντόσα στον Τσιτσιπά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.