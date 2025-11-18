Συνάντηση Μητσοτάκη με Μποντίρογκα για το Final 4 της Αθήνας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντίρογκα, στο πλαίσιο διεξαγωγής του φετινού Final 4 της διοργάνωσης στο ΟΑΚΑ της Αθήνας.



Μαζί στη συνάντηση ήταν και ο Δημήτρης Φραγκάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Final 4.

Διαβάστε ακόμα: Επίσημο: Στο ΟΑΚΑ το Final 4 της Euroleague

Μποντίρογκα Μητσοτάκης