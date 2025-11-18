Μενού

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μποντίρογκα για το Final 4 της Αθήνας

Μαζί στη συνάντηση ήταν και ο Δημήτρης Φραγκάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Final 4.

Reader symbol
Newsroom
Bodiroga Mitsotakis
Μητσοτάκης, Μποντίρογκα
  • Α-
  • Α+

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντίρογκα, στο πλαίσιο διεξαγωγής του φετινού Final 4 της διοργάνωσης στο ΟΑΚΑ της Αθήνας. 


Μαζί στη συνάντηση ήταν και ο Δημήτρης Φραγκάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Final 4.

Διαβάστε ακόμα: Επίσημο: Στο ΟΑΚΑ το Final 4 της Euroleague

Mpontiroga Mitsotakis
Μποντίρογκα Μητσοτάκης

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ