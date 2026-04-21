Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό - Τι συζητήθηκε

Συνάντηση με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των ωκεανών και των θαλασσών.
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο για τη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).
