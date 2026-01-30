Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας - Η ατζέντα της συνομιλίας

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenković στο Ζάγκρεμπ, όπου συνεδριάζουν σήμερα, Παρασκευή (30/01) και αύριο οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία βρίσκεται στην ατζέντα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου.
