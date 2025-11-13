Συνάντηση Νίκου Δένδια - Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Είσοδος της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας των ΗΠΑ

Σημαντικές επαφές είχε σήμερα στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Μετά τη συνάντησή της με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, επισκέφθηκε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στο Πεντάγωνο, όπου στις 14:30 πραγματοποιήθηκε επίσημη συζήτηση για θέματα στρατιωτικής συνεργασίας.

Σε ανάρτησή της, η Αμερικανίδα πρέσβης ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program (SPP) – ένα στρατηγικό πρόγραμμα που συνδέει συμμαχικές χώρες με την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ, ενισχύοντας την εκπαίδευση, την ανάπτυξη δυνατοτήτων και την ευρύτερη διακρατική συνεργασία.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

«Σήμερα συναντήθηκα επίσημα με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου μιλήσαμε για την ισχυρή αμυντική μας συνεργασία, την οποία έχω δεσμευτεί να αναπτύξω κατά τη διάρκεια της θητείας μου.

Στο πλαίσιο των πρώτων μου ενεργειών ως Πρέσβης, είμαι υπερήφανη να ανακοινώσω ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program των ΗΠΑ.

Η νέα σχέση με την Εθνοφρουρά θα ενισχύσει τη συνεργασία μας με έναν από τους παλαιότερους Συμμάχους μας. Δεν θα προσφέρει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στην κυβέρνηση, στις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση και σε άλλους τομείς, ανεβάζοντας τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας σε νέα επίπεδα.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!»

Δένδιας: Στέλνουμε τεθωρακισμένα στον Λίβανο

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε σήμερα με τον Λιβανέζο ομόλογό του Μισέλ Μενάσα στην Αθήνα. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και στην ελληνική συνδρομή προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου.

Ο Δένδιας τόνισε τη σημασία προστασίας χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέχεια των επισκέψεών μου στον Λίβανο, υποδέχθηκα με ιδιαίτερη χαρά σήμερα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου κ. Michel Menassa @MGMichelMenassa.



Εστιάσαμε σε περιφερειακά θέματα ασφαλείας καθώς και στη συνδρομή της 🇬🇷 στην ενίσχυση των Ενόπλων… pic.twitter.com/6SHxd6Eicd — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 13, 2025

Ο Nίκος Δένδιας επισήμανε στις κοινές δηλώσεις:

«Κύριε Υπουργέ, Εξοχότατε, αγαπητέ φίλε Μισέλ,

Θα ήθελα να σε καλωσορίσω θερμά στην Ελλάδα και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η παρουσία σου εδώ σήμερα αποτελεί απτή απόδειξη της εμβάθυνσης των σχέσεών μας, έπειτα από δυο δικές μου επισκέψεις στη Βηρυτό και, βεβαίως, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κυρίου Μητσοτάκη, στον Λίβανο.

Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μια σειρά από ζητήματα ασφάλειας τα οποία αφορούν την ευρύτερη περιοχή μας.

Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πληροφόρηση που μου έδωσες για τα διάφορα θέματα της Μέσης Ανατολής. Η μεγάλη σου εμπειρία και η γνώση σου είναι πολύτιμες για εμάς.

Θα ήθελα να σου πω όμως ότι και εμείς, από την πλευρά μας, θεωρούμε κομβικής σημασίας την επιτυχία της προσπάθειας του Προέδρου Αούν ώστε ο Λίβανος να μετατραπεί σε μια χώρα γεμάτη ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία.

Μεγάλο τμήμα των προσπαθειών του Προέδρου Αούν και των δικών σου προσπαθειών είναι η ενίσχυση των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και ο αφοπλισμός ομάδων που αποτελούν παράγοντες ανασφάλειας για τον Λίβανο.

Θέλω να πω ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στην προσπάθειά σας για να δημιουργήσετε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας στη χώρα. Και επειδή δεν αρκούν τα λόγια, έχουμε συμφωνήσει – και το επαναλάβαμε μόλις τώρα – να χαρίσουμε στον Λίβανο μια σειρά από τεθωρακισμένα οχήματα, όπως επίσης και οχήματα μεταφοράς.

Και αποφασίσαμε σήμερα, στη συνάντηση μας, μαζί να διευκολύνουμε τη μεταφορά αυτών των οχημάτων στον Λίβανο.

Είναι έτοιμα ήδη, ελληνικό αρματαγωγό θα τα μεταφέρει στη Βηρυτό τις αμέσως προσεχείς μέρες.

Επίσης, συζητήσαμε τη συνέχιση του προγράμματος συνεργασίας με τις ελληνικές Στρατιωτικές Ακαδημίες. Είμαστε έτοιμοι να εκπαιδεύσουμε Αξιωματικούς των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων που εσείς επιθυμείτε.

Επίσης, εμείς έχουμε πρωτοστατήσει ως Ελλάδα και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην ανανέωση της εντολής της UNIFIL, και συμμετέχουμε με μια φρεγάτα ως γνωστόν στην UNIFIL. Είμαστε έτοιμοι δε, αν ο Λίβανος το θελήσει να συνεχίσουμε την παρουσία μας στη θαλάσσια αυτή περιοχή.

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να χαιρετίσω την ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου του Λιβάνου για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ του Λιβάνου και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως και σου έχω πει και κατ’ ιδίαν, ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για την Ελλάδα είναι η προστασία των Χριστιανικών πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Εμείς έχουμε καταδικάσει κάθε πράξη βίας που στρέφεται κατά της θρησκευτικής ελευθέριας στη Μέση Ανατολή και έχουμε εκδηλώσει την υποστήριξή μας στις χριστιανικές κοινότητες, όπως και έχουμε δηλώσει την άποψή μας για την προστασία όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή.

Θα ήθελα όμως να πω ότι οι Χριστιανοί στη Μέση Ανατολή δεν είναι μια μειονοτική ομάδα, είναι αυτόχθονες πληθυσμοί, αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής συνέχειας και του κοινωνικού ιστού τόσο στον Λίβανο όσο και στη Συρία και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Γι’ αυτό και υποστηρίζουμε σταθερά τα Ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και στο μέλλον γι’ αυτό.

Έχουμε πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στον Λίβανο για τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μπαλαμάντ, από το διάστημα που ήμουν Υπουργός Εξωτερικών αλλά είχα και τώρα ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας την ευκαιρία να το επισκεφτώ και να γίνω δεκτός από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας.

Αγαπητέ συνάδελφε, επαναλαμβάνω τη μεγάλη μου χαρά για τη σημερινή σου παρουσία. Θα ήθελα να έχουμε μια διαρκή επαφή, είναι πολύ σημαντικό. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση στο γεύμα εργασίας που θα ακολουθήσει.

Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μεταφέρεις τους θερμότερους χαιρετισμούς και τη στήριξη στον Πρόεδρο Αούν και στην λιβανική Κυβέρνηση. Πιστεύουμε σε αυτό που προσπαθείτε να πετύχετε, και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στις δυνατότητές μας για να σας στηρίξουμε.

Και πάλι καλώς ήρθες στην Αθήνα».

