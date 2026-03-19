Συνάντηση Θεοδωρικάκου - πρατηριούχων: Παραμένει το πλαφόν στα καύσιμα - «Όχι» προς το παρόν σε κινητοποιήσεις

Συνάντηση με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών και τον Τάκη Θεοδωρικάκο έλαβε χώρα σήμερα (19/03) και μετά από μια μαραθώνια συνομιλία τριών ωρών αποφασίστηκε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για το diesel και την αμόλυβδη 95 οκτανίων παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Όπως μεταφέρει το Orange Press Agency, τόσο ο Υπουργός, όσο και οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων δήλωσαν ότι η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα. Ωστόσο, εν μέσω ένθερμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι βενζινοπώλες προειδοποιούν για νέα αύξηση τιμών.

Ο Υπουργός Ανάτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αρακτήρισε το μέτρο «σκληρό αλλά αναγκαίο» λόγω της παγκόσμιας κρίσης, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, πως οι έλεγχοι δείχνουν σχεδόν μηδενική παραβατικότητα.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: ​«Τα φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν είναι σχεδόν μηδενικά... υπάρχει υπεύθυνη συμπεριφορά και αυτό είναι η προϋπόθεση να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί την κρίση. Το μέτρο έχει ημερομηνία λήξης, είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου», ανέφερε, δεσμευόμενος παράλληλα για στήριξη του κλάδου στην αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών.

Βενζινοπώλες: «Συγκράτηση τιμών με διεθνείς τιμές και με πόλεμο δε θα έχουμε»

​Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων ξεκαθάρισαν πως ο κλάδος βρίσκεται στα όρια της επιβίωσης και έριξαν το μπαλάκι στο κράτος για τη μείωση των φόρων, που αποτελούν το 61% της τελικής τιμής.

​Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μιχάλης Κιούσης, τόνισε ότι «Συγκράτηση τιμών με διεθνείς τιμές και με πόλεμο δε θα έχουμε. Όσο διαρκεί αυτό το ράλι ανόδου, συγκράτηση δε θα υπάρξει. Ένας τρόπος υπάρχει για χαμηλότερη τιμή: μείωση των φόρων σήμερα».

​Παράλληλα, απέκλεισε για την ώρα το ενδεχόμενο απεργιακών κινητοποιήσεων, σημειώνοντας πως «καλούμαστε να συνεισφέρουμε στο μέτρο του δυνατού».

​Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, Θέμης Κιουρτζής, ο οποίος μετέφερε τα δυσοίωνα μηνύματα από τα διυλιστήρια. ​«Δυστυχώς, ο καταναλωτής θα αγοράσει και ακριβότερα το καύσιμο. Σήμερα, η φτηνότερη βενζίνη που μπορεί να πουληθεί είναι το 2,03» ανέφερε χαρακτηριστικά.