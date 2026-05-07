Συνεδρίαση ΚΟ της ΝΔ: Κυριαρχεί η Συνταγματική Αναθεώρηση στη συζήτηση - Πυρά κατά της Κοβέσι

Το ζήτημα της Αναθεώρησης του Συντάγματος κυριαρχεί στις τοποθετήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, ενώ γίνεται αναφορά και στο πρόσωπο της Ευρωπαίας εισαγγελέα, Λάουρας Κοβέσι, σύμφωνα με τις διαρροές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, κατά την ομιλία του, εξήγησε πως οι «θεσμικές αλλαγές που προτείνουμε, επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την Αρχή των Ελέγχων και των Ισορροπιών της Δημοκρατίας μας, διορθώνοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος και συμβάλλοντας στην μετάβαση σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό θεσμικό περιβάλλον».

Από πλευράς του, ο Δημήτρης Καιρίδης, αφού τόνισε πως οι συναντήσεις της Ομάδας πρέπει να είναι πιο συχνές, καθώς «η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής Δημοκρατίας» αναφέρθηκε επίσης στην Αναθεώρηση.

«Η Νέα Δημοκρατία, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη που θέτει την ατζέντα και αναγκάζει τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν και να αποκαλυφθούν γι’ αυτό που συχνά είναι: κύμβαλα αλαλάζοντα χωρίς θέσεις. Κάποιες από τις προτάσεις που έκανα και εγώ τις υιοθετήσατε ήδη, προτείνω και να υπάρξει αναγραφή του αριθμού των σταυρών στα ψηφοδέλτια» φαίνεται πως είπε, κατά τις διαρροές.

Ο Γιώργος Στύλιος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία της ΝΔ στις επόμενες εκλογές.

«Σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εξουσίας, στόχος μας είναι να κερδίσουμε τις εκλογές και να τις κερδίσουμε αυτοδύναμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλοι θέλουμε να είμαστε βουλευτές στην επόμενη Βουλή. Εκτός από οποιοδήποτε φιλοδοξία μπορεί να έχουμε, με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο μας, στην πατρίδα για να αλλάξουμε προς το καλύτερο τις ζωές των παιδιών μας. Τα θετικά και η συνέπεια λόγων και έργων είναι το μεγάλο όπλο της κυβέρνησης ο κόσμος το αναγνωρίζει. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι» είπε.

«Να μην μειωθούν οι βουλευτές»

Ο Θανάσης Ζεμπίλης ζήτησε να μην υπάρξει μείωση του αριθμού των βουλευτών. «Θα μιλήσω για τα άρθρα 29, 60 και 81. Να απαντήσουμε τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Όχι στη μείωση του αριθμού των βουλευτών» σημείωσε, κατά τις πληροφορίες.

Ο πρωθυπουργός πήρε τον λόγο και του απάντησε: «Το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300, και δεν υπάρχει στη Συνταγματική Αναθεώρηση κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών».

Ο Θάνος Πλεύρης, έκρινε πως «είναι η πρώτη συνταγματική αναθεώρηση με ταυτοτικές αλλαγές. Αν θες να πολιτευτείς στα 21, θα πρέπει να έχεις υπηρετήσει την στρατιωτική σου θητεία Στο πλαίσιο του βουλευτή – υπουργού, προτείνω το απόλυτο ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού. Να υπάρχει ασυμβίβαστο του κοινοβουλευτικού υπουργού, να πολιτευτεί ως βουλευτής. Δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους».

Ο Τάσος Δημοσχάκης, φαίνεται πως πρότεινε αύξηση «σε 6% για μεγαλύτερο ποσοστό εισόδου στη Βουλή και για την κρατική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων, προτείνω την κατάργηση και τα κόμματα να χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών και τις δωρεές με πλήρη διαφάνεια. Και ψυχοτεχνικά τεστ για όσους θέλουν να είναι από δω και πέρα υποψήφιοι βουλευτές».

Επίθεση στην Λάουρα Κοβέσι

Ο Μάκης Βορίδης, πάλι, έκρινε πως η «Συνταγματική Αναθεώρηση έρχεται σε μια εξέλιξη αμφισβήτησης στο ρόλο του βουλευτή και των καθηκόντων του».

Φαίνεται πως εξήγησε ότι η «επίθεση έρχεται από μία δικαστικό, την κυρία Κοβέσι, η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια. Το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, αυτά δεν θίγουν τον βουλευτή. Σήμερα αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση, είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή».

Αναφερόμενος στους φακέλους της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τους 13 βουλευτές της ΝΔ, ο ίδιος φέρεται να είπε: «Έχω δει όλες τις υποθέσεις, είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση. Και ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην ανεύθυνη αντιπολίτευση, τέρμα στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών. Χαιρετίζω θέση του πρωθυπουργού για την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και ότι πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό».

Στο πρόσωπο της κα Κοβέσι αναφέρθηκε και ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ένας από τους εξεταζόμενους στις δικογραφίες, ο οποίος είπε: «Έπρεπε να περάσει μισός αιώνας και να έρθει η κυρία Κοβέσι για να διαπιστώσω ότι όλα αυτά που γνώριζα δεν ήταν απλά λάθος, αλλά παρατυπία και έγκλημα. Θα πρέπει να προστατευτούμε Η απόφαση να απορριφθεί η επιτροπή για τους υπουργούς είναι μια απόφαση σωστή και θαρραλέα».

«Για το επιτελικό κράτος θα συμφωνήσω με το Μάκη το Βορίδη και η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 2023. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά, για να στηρίξουμε τον πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι ένα ρόλο. Η εκτελεστική γραμματεία να συνεδριάζει κάθε μήνα, η πολιτική επιτροπή και κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο. Και να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή» φαίνεται πως σημείωσε ο Νότης Μηταράκης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε: «Καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος, ένα επίτευγμα μας που δοκιμάστηκε και έχει πετύχει. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά. Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες, να μας μετράτε. Κάποιες συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στην μάχη. Για τον κύριο Σκέρτσο, εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη, οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί; Και είμαστε στη Βουλή για νσχ και βρισκόμαστε 2,3 ομιλητές; Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια».

Άδωνις Γεωργιάδης: «Μην αφήνουμε να μας παρασύρει η μιζέρια της αντιπολίτευσης»

Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις βουλευτών με τον Βασίλη Υψηλάντη να τονίζει: «Η κοινωνία δε ζητάει από μας εσωστρέφεια ούτε κομματικές αντιπαραθέσεις, από μας ενότητα για να λύσουμε τα προβλήματά τους».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Οικονόμου είπε:«Έχουμε ένα κοινό στόχο την αυτοδυναμία, στο πλαίσιο αυτό είναι η πρόσφατη παρέμβαση μας στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, για την εξασφάλιση της αυτοδυναμίας.

Για να ταυτιστεί με αυτό το στόχο το κομμάτι της κοινωνίας που χρειαζόμαστε, είναι όχι μόνο λιγότερα προβλήματα για τον κόσμο αλλά προκοπή και ευημερία και αυτό συνδέεται με τους θεσμούς και την οικονομία.»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε: «Τα όργανα επί Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζουν περισσότερο απ’ όσο θυμάμαι εγώ στο παρελθόν. Όλα τα δημοσκοπικά στοιχεία είναι εξαιρετικά καλά για τη Νέα Δημοκρατία. Δημοσκοπικά μπορούμε να πάρουμε 41, μην αφήνουμε να μας παρασύρει η μιζέρια της αντιπολίτευσης και των μέσων. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να σας ρίξουν, ή να σας κοντύνουν, οπότε μην παρασυρόμαστε από αυτά. Χρειαζόμαστε περισσότερο θάρρος.

Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις του κράτους έγιναν στη δεύτερη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Συνταγματικό ασυμβίβαστο, μεταξύ βουλευτή και υπουργού δεν μπορεί να υπάρξει, ο πρωθυπουργός θα αλλάζει ανά εξάμηνο, γιατί θα έχει το πάνω χέρι η Βουλή. 10, 15 μιλάμε. Οι υπουργοί στις παρακάτω κατηγορίες, σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα; Αν είμαστε ομάδα θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα.»

Ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε μεταξύ άλλων: «Υπάρχουν συλλογικές και σημαντικές επιτυχίες σε όλα τα πεδία της δημόσιας σφαίρας. Προτείνω:

Να υπάρξει ένα όραμα για το 2030 - το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών να φτάσει το μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Να υπάρξουν ακόμη περισσότερες οικονομικές επιλογές προς τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, με δικαιότερη κατανομή του πλούτου.

Να ενισχύσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη, προωθώντας επιλογές που έχουμε κάνει, όπως φοιτητικές εστίες στα πανεπιστήμια, νέα δικαστικά μέγαρα, αξιοποίηση ιαματικών πηγών κ.α.

Ο Βασίλης Γιόγιακας αναφέρθηκε στο ρόλο του βουλευτή, λέγοντας: «Είμαι ένας βουλευτής της περιφέρειας που ιδρώνει την φανέλα 12 χρόνια και θα συνεχίσω να την ιδρώνω» αλλά και στο περιστατικό με τον Νίκο Ταχιάο στην Βουλή (σ.σ. για την κόντρα τους σχετικά με τη χρηματοδότηση οδικού έργου στην Ηγουμενίτσα).

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Γιόγιακα:

«Να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχληση μου για ένα περιστατικό που σε ενόχλησε και προσωπικά έχω έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό.

Ακόμα και η άρνηση να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεξηγούνται παρεξηγήσεις και εντάσεις, την ίδια απαίτηση όμως έχω και από το βουλευτή που πρέπει να αντιληφθεί ότι ταυτόχρονα εκπροσωπεί και την επικράτεια και την εκλογή του περιφέρεια, σήμερα η εκπροσώπηση της εκλογικής περιφέρειας δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει την αναθεώρηση του άρθρου 60, άρα να δει την μεγάλη εικόνα και να αντιληφθεί πως η ανάδειξη ενός τοπικού ζητήματος είναι απολύτως ευ, πλην όμως κάποιο επιτελικό κράτος πρέπει να δει την επικράτεια γιατί πάντα τα αιτήματα θα είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν.

Είναι αναφαίρετο δικαίωμα, να κάνετε ερωτήσεις στους υπουργούς, και γνωρίζω ότι οι υπουργοί έχουν χωρίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε υφυπουργούς, το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει απόλυτη εκχώρηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στους υφυπουργούς και βέβαια η αντιμετώπιση να είναι πάντα κόσμια».