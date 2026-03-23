Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ με φόντο τον πόλεμο: Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς

Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ). Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή από τους Υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Eθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Επιπλέον εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ΚΥΣΕΑ επέλεξε ως νέο αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά.

Δένδιας: «Το ΚΥΣΕΑ πήρε μια σειρά εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων»

Ο Νίκος Δένδιας δήλωσε: «Το ΚΥΣΕΑ σήμερα όσον αφορά τις εισηγήσεις του ΥΕΘΑ πήρε μια σειρά νομίζω εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων. Καταρχάς όσον αφορά τον αντι-ντρόουν, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό θόλο της πατρίδας μας. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ασπίδας του Αχιλλέα με τα σχετικά κομμάτια control.

Νομίζω ότι περνάμε σε μια νέα εποχή. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των φρεγατών MECO. Επιτέλους και το πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιηθεί.

Θα έχουμε 4 βαπόρια που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες.

Και επίσης τις υποδομές για τα F-35. Θυμίζω ότι το πρώτο F-35 θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028 στις ΗΠΑ. Και τελευταίο αλλά εξίσου πολύ σημαντικό, το ζήτημα της αναβάθμισης των F-16 50 σε F-16 Viper. Νομίζω ότι με τα Viper αυτά η Πολεμική Αεροπορία θα υπερβεί κατά πολύ τα 100 F-16 Viper. Και μαζί με τα Rafale και τα F-35, νομίζω θα είναι από τις πιο ισχυρές αεροπορίες στην Ευρώπη.

Επίσης δεν αγνοούμε το θέμα των μεταγωγικών αεροσκαφών. Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε τη συντήρηση των C27, το πρόγραμμα follow support των C27. Όταν η κυβέρνηση παρέλαβε θυμίζω ότι η χώρα είχε ή δεν είχε σε χρήση ένα μεταγωγικό αεροπλάνο. Αυτή τη στιγμή έχει 12 μεταγωγικά αεροπλάνα. Έχουμε αναστήσει το στόλο μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η δεν πρέπει να προχωρήσει σε μία γενιά 2 ή 3 νέων μεταγωγικών αεροσκαφών. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε στο μέλλον, αφού ενημερωθεί και η Βουλή».