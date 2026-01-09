Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ το Σάββατο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου

Το πρωί του Σαββάτου και συγκεκριμένα στις 10.00, θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Επίσης, στις 11.30, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την εκλογή του στην προεδρία της ΝΔ, θα παρευρεθεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της ΝΔ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες στο Μοσχάτο.