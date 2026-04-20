Συνεχίζονται οι τριγμοί λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μήνυμα Μητσοτάκη στη ΝΔ και η ανησυχία για νέες δικογραφίες

Το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ με φόντο τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους χειρισμούς του Μεγάρου Μαξίμου για τα «γαλάζια» στελέχη που ερευνώνται, επιχειρεί να αλλάξει ο Πρωθυπουργός ενόψει και της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας των 11 που έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο Τετάρτη (22/04) στην Ολομέλεια της Βουλής, μπροστά στο ενδεχόμενο η διαδικασία να εξελιχθεί σε πεδίο αντιπαραθέσεων για την κυβερνητική πλειοψηφία μέσω της διαφοροποίησης σημαντικού αριθμού βουλευτών της ΝΔ από την κεντρική απόφαση που έχει ληφθεί.

«Μένουμε σταθεροί στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας», υπογράμμισε στη χθεσινή καθιερωμένη ανάρτησή του απευθυνόμενος σε όσους βουλευτές της ΝΔ έχουν εκφράσει διαφωνίες και έδειξε την ψήφιση υπέρ της άρσης ασυλιών ως «τον πιο γρήγορο δρόμο για να αποδείξουν την αθωότητά τους» και τη μοναδική οδό για να «μην αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας».

Ήδη, Μάκης Βορίδης και Στέλιος Πέτσας έχουν δηλώσει δημόσια την πρόθεσή τους να μην αντιμετωπίσουν ως σύνολο την υπόθεση και να ψηφίσουν κατά περίπτωση στις άρσεις ασυλίας των συναδέλφων τους, κρίνοντας ότι ορισμένες εξ αυτών δεν έχουν απολύτως καμία νομική βάση ως προς τα αδικήματα που αποδίδει η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ανάλογη στάση φέρονται αποφασισμένοι να τηρήσουν κι άλλοι βουλευτές της ΝΔ, διαφωνώντας με την τακτική της κυβέρνησης.

Εν αναμονή άλλωστε κι άλλων δικογραφιών που έχουν προαναγγελθεί από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, στο εσωτερικό της ΝΔ υπάρχει έντονη ανησυχία για τα ονόματα που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτές και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η διαδικασία αυτή τόσο για τους ίδιους ως προς τη συμπερίληψη στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, όσο και για τη συνοχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Υπό αυτό το κλίμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε την περασμένη Πέμπτη (16/04), κατά την προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου, να συσπειρώσει την Κοινοβουλευτική Ομάδα, παρέχοντας στήριξη στους βουλευτές μέσω του διαχωρισμού των περιπτώσεων κάποιας παρανομίας κατά την τέλεση των καθηκόντων από το «εύλογο ενδιαφέρον» ενός βουλευτή για την εξυπηρέτηση κάποιου πολίτη, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Με τη χθεσινή του παρέμβαση απευθύνθηκε κατ’ ουσίαν σε όσους εντός της Κ.Ο της ΝΔ εκφράζουν ενστάσεις για την απόφαση να υπάρξει ψήφος υπέρ της άρσης ασυλίας και των 11 βουλευτών της ΝΔ που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, επιδιώκοντας να εξηγήσει ότι το σκεπτικό της βασίζεται στην αρχή ότι κανείς από τη ΝΔ δεν πρέπει να επιτρέψει να αιωρούνται σκιές που μπορούν να ερμηνευθούν λανθασμένα από την κοινωνία και να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση.

«Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές. Η διάκριση των λειτουργιών είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου και ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σήμερα η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής θα αποφασίσει επί του αιτήματος της άρσης ασυλίας των κυρίων Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου. Και εάν η εισήγηση είναι υπέρ, τότε η ψηφοφορία της Τετάρτης στην Ολομέλεια της Βουλής θα αφορά 13 πρόσωπα και όχι 11.