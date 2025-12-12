Συρεγγέλα: «Η Κωνσταντοπούλου κάνει σόου στις συνεδριάσεις της Εξεταστικής»

Η αντιπρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, εξαπέλυσε αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την ότι μετατρέπει τις συνεδριάσεις σε προσωπικό σόου.

«Έρχεται μόνο για να κάνει βιντεάκια και να παίξει στα social media», τόνισε στην εκπομπή LIVE NOW της ΕΡΤnews, αναφερόμενη στο επεισόδιο όπου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας της απευθύνθηκε ειρωνικά με τη φράση «να μην σκίσει κανένα καλσόν».

Η Συρεγγέλα υπογράμμισε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι μεμονωμένες αλλά επαναλαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση, με συνεχείς διακοπές, ειρωνείες και επιθέσεις. «Μιλάει πάνω σε όλους, θέλει πάντα τον λόγο και φτάνει στο σημείο να επιτίθεται ακόμη και σε γυναίκες, ενώ δηλώνει ότι υπερασπίζεται τα δικαιώματα τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφερόμενη στο έργο της Εξεταστικής, ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν βουλευτές που εργάζονται ουσιαστικά για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά και άλλοι που επιδιώκουν απλώς εντυπώσεις και απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.