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ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Γαβρήλος από την ΚΟ

Ανεξαρτητοποιήθηκε απο την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Γαβρήλος.

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ΣΥΡΙΖΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος, ανακοίνωσε με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

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