ΣΥΡΙΖΑ: «Απολύτως αιφνιδιάστηκα» – Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου

Σε κλίμα αιφνιδιασμού βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος, με κορυφαία στελέχη να παραδέχονται ότι ενημερώθηκαν την τελευταία στιγμή για την απόφασή του.

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλου Ξανθόπουλου, ο οποίος μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης (9/7) στην ΕΡΤ αποκάλυψε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος τον ενημέρωσε τηλεφωνικά λίγο πριν από τη δημόσια ανακοίνωση της παραίτησής του.

«Με πήρε θεσμικά να μου πει "Θεόφιλε, ξέρεις, παραιτούμαι"», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείς αν αιφνιδιάστηκε, απάντησε: «Απολύτως».

Ο κ. Ξανθόπουλος τόνισε ότι δεν είχε προηγούμενη ενημέρωση για τις εξελίξεις, εξηγώντας πως βρισκόταν όλη την ημέρα στη Βουλή λόγω της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. «Ούτε καν είχα κάποια πληροφόρηση», είπε.

Παρά τον αιφνιδιασμό, χαρακτήρισε την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου «γενναία», εκτιμώντας ότι στόχος της ήταν να προστατευθεί η ενότητα του κόμματος και να αποφευχθούν περαιτέρω εσωκομματικές εντάσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να επικρατήσουν ψυχραιμία και συνεννόηση την επόμενη ημέρα.

Διαβάστε ακόμα: Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό»

«Ακούγαμε φήμες»

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης, απέφυγε να χαρακτηρίσει τις εξελίξεις δραματικές, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια σημαντική πολιτική εξέλιξη που σημειώθηκε την τελευταία στιγμή.

Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις ώστε να βγει ισχυρότερος από τη δοκιμασία, επιμένοντας ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο και συντεταγμένο κόμμα.

Αναφερόμενος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, άφησε να εννοηθεί ότι, εκτός απροόπτου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι εξελίξεις παραμένουν ρευστές.

Ερωτηθείς αν αιφνιδιάστηκε από την παραίτηση Φάμελλου, παραδέχθηκε ότι τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούσαν διάφορες φήμες στο εσωτερικό του κόμματος. Όπως είπε, η συγκεκριμένη πληροφορία είχε φτάσει στα στελέχη ήδη από το πρωί, ενώ η επίσημη ενημέρωση έγινε αργότερα από την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά.

Ο κ. Μελίδης επιχείρησε να εκπέμψει μήνυμα ενότητας, τονίζοντας ότι το κόμμα διαθέτει στελέχη και δυνάμεις για να συνεχίσει την πορεία του. «Προχωράμε δυναμικά, όλοι μαζί μπροστά, όσοι θέλουν και όσοι μπορούν», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η πολιτική αλλαγή και η αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από τη διακυβέρνηση της χώρας.