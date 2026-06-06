Κρίσιμες οι στιγμές για τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς συνεδριάζει από το μεσημέρι του Σαββάτου (06/06) η Κεντρική Επιτροπή για να καθορίσει το στίγμα του κόμματος και τις πιθανές συνεργασίες, ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου που ζήτησε «να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα».

Απέναντι στην εισήγηση Φάμελλου, ο Παύλος Πολάκης κατέθεσε από κοινού με τους Νίκο Παππά, Ρένα Δούρου, Τρύφων Αλεξιάδη, Φωτεινή Κρυστινάκη και Γιώργο Παναγιωτόπουλο, τροπολογία με την οποία αντιτίθενται στην αυτοδιάλυση του κόμματος και λένε «ναι, στις συντεταγμένες συνεργασίες».

Νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης κατέθεσε στην ΚΕ το κείμενο που παρουσίασε στην Πολιτική Γραμματεία και συγκέντρωσε 39 υπογραφές.

Η τροπολογία Παππά - Δούρου - Παππά

Για την παρακάτω τροπολογία, ζητήθηκε ονομαστική ψηφοφορία:

«Όχι στην αυτοδιάλυση. Ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες

Η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι όπου η πολιτική αλλαγή και η συγκρότηση ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου απέναντι στη Δεξιά αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική διέξοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την ιστορία, τους αγώνες και τη δημοκρατική του κουλτούρα, δεν μπορεί να είναι ένας παθητικός παρατηρητής των εξελίξεων ούτε ένας προσωρινός σταθμός αναμονής.

Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής της λειτουργίας μας απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι παρών στην επόμενη ημέρα, σε εφαρμογή των συνεδριακών αποφάσεων, συμμετέχοντας στις εκλογικές μάχες ως συντεταγμένο κόμμα και όχι μέσω ατομικών

συμφωνιών ή «δανεισμού» στελεχών.

Για την ακύρωση της απομόνωσης και της δημοσκοπικής κατάρρευσης, υιοθετούμε οδικό χάρτη με σαφή στόχο.

Τη συγκρότηση «στρογγυλού τραπεζιού» συντεταγμένων δυνάμεων, για τη διαμόρφωση κοινού προγράμματος, διάταξης μάχης και την κοινή εκλογική κάθοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε την άμεση επαφή με τον Νίκο Κοτζιά,, τη Λούκα Κατσέλη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Νέα Αριστερά και στελέχη που συμπορεύτηκαν μαζί μας στη

διακυβέρνηση 2015-2019.

Χαιρετίζουμε την επιστολή του Νίκου Κοτζιά ως μια θετική συμβολή στην προσπάθεια συγκρότησης του προοδευτικού πόλου, η οποία μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης για την ενότητα του χώρου.

Δεν μπαίνουμε σε «χειμερία νάρκη» ή θερινή Ραστώνη, αντιθέτως, αναδιατάσσουμε όλες τις κομματικές μας δυνάμεις σε θέση εκλογικής μάχης.

Για την εξασφάλιση μιας ισχυρής παρουσίας, προχωράμε άμεσα στη:

Συγκρότηση και λειτουργία του Εκτελεστικού Γραφείου, σύμφωνα με το καταστατικό, το οποίο και θα αναλάβει την υλοποίηση του οδικού χάρτη.

Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικούπόλου.

Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος.

Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

Επαναλαμβάνουμε, όπως και στην απόφαση της κεντρικής επιτροπής του Μαρτίου, ότι θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία εκλογικής συνεργασίας και ανασύνθεσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ρόλο πρωταγωνιστικό, δημιουργικό, συνθετικό και επιταχυντή των εξελίξεων.»

Αλεξιάδης Τρύφων – μέλος ΠΓ

Δούρου Ρένα – μέλος ΠΓ

Καρυστινάκη Φωτεινή – μέλος ΠΓ

Παναγιωτόπουλος Γιώργος – μέλος ΠΓ

Παππάς Νίκος – μέλος ΠΓ

Πολάκης Παύλος – μέλος ΠΓ

Πολάκης: «Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι»

«Το δίλημμα δεν είναι αν θα είμαστε δίπλα ή απέναντι στον Τσίπρα. Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι». Aυτό απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Παύλος Πολάκης κατά την παρέμβασή του στην Κεντρική Επιτροπή.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε την ανάγκη για μια «συντεταγμένη πορεία» του κόμματος, όσον αφορά τις ενδεχόμενες συνεργασίες και πρότεινε να κληθεί η ΕΛΑΣ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, όπως η Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25 με σκοπό να κουβεντιάσουν πάνω σε ένα «πρόγραμμα συνεργασίας».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχει ακούσει την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού για πολλά θέματα, όπως είναι ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ ή η τιμή του πετρελαίου.

Ξεκαθάρισε ότι όποια κουβέντα πρέπει να γίνει πάνω σε συγκεκριμένα σημεία και όχι να απαιτείται από τους βουλευτές να παραιτηθούν για να πάνε σε ένα κόμμα κατά μόνας και «ό,τι προαιρείσθε».

Τέλος, ο Π. Πολάκης δήλωσε υπερήφανος για πολλά πράγματα που γίνανε την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ '15-‘19, όχι όμως και για την περίοδο '19-'23, καταλογίζοντας στο κόμμα ότι δεν έκανε ικανοποιητική αντιπολίτευση απέναντι στα σκάνδαλα και στη στάση που κράτησε η κυβέρνηση στην πανδημία.

Παππάς: «Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται»

«Το πραγματικό δίλημμα είναι: Συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα, την πολιτική συνεργασία; Ή ατομικές μετακινήσεις; Όπου στελέχη και βουλευτές θα προσχωρούν κατά μόνας σε ένα νέο πολιτικό φορέα, αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ να απονεκρωθεί; Να επιλέξουμε το πρώτο. Γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από νέους κατακερματισμούς», υπογράμμισε ο Νίκος Παππάς κατά την παρέμβασή του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως ανέφερε, «το κείμενο της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας δεν περιγράφει κανένα σχέδιο δράσης για τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα, δεν περιγράφει πολιτικές πρωτοβουλίες, δεν περιγράφει οργανωτικές πρωτοβουλίες, δεν περιγράφει διαδικασίες συνεργασίας, δεν περιγράφει καν πώς θα λειτουργήσει το κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές».

«Αυτό δεν είναι σχέδιο πολιτικής επανεκκίνησης. Είναι σχέδιο πολιτικής αναμονής και αυτοακύρωσης», τόνισε και διερωτήθηκε «πώς μπορούμε να συζητάμε για στήριξη ενός άλλου πολιτικού φορέα όταν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει κοινό πρόγραμμα, δεν υπάρχει θεσμικός διάλογος και δεν υπάρχει καν επίσημη συζήτηση, δεν υπάρχει καν επαφή;».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν μετατρέπεται σε δεξαμενή στελεχών εν αναμονή. Οι ιδέες, οι αξίες, το πρόγραμμα και η ιστορία του μπορούν να αποτελέσουν το κοινό σπίτι της ευρύτερης Αριστεράς και των προοδευτικών πολιτών. Όπως έγινε και την προηγούμενη δεκαετία», σημείωσε, τονίζοντας πως απαιτούνται άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον Αλέξη Τσίπρα, συγκρότηση και πλήρης λειτουργία του Εκτελεστικού Γραφείου σύμφωνα με το καταστατικό, συγκρότηση επιτροπής διεύρυνσης, ψηφοδελτίων, συγκρότηση επιτροπής προγράμματος με βάση τις επεξεργασίες του κόμματος και τις προτάσεις «10+1», συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

«Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται. Χτίστηκε με τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων, με τις συνδρομές των μελών του και με τη συλλογική προσπάθεια δεκαετιών. Δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης, απορρόφησης ή εκχώρησης», κατέληξε.