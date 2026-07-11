Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε η λεγόμενη «τρόικα» του κόμματος, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς, στον απόηχο της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, με περίπου τα μισά μέλη να δίνουν το «παρών» στην αίθουσα και τα υπόλοιπα να συμμετέχουν μέσω της πλατφόρμας Zoom, εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή της συνεδρίαση

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης, λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

-Αποφασίζει τη συνέχιση των εργασιών της το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου 2026.

-Διαπιστώνει ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει, εκ των πραγμάτων, καταστεί κενή περιεχομένου, μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν και όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική.

-Καλεί την Πολιτική Γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.

-Διαπιστώνει την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Σημειώνεται ότι πλην της εκπροσώπων της «τρόικας» της μειοψηφίας, δηλαδή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νίκου Παππά, Ρένας Δούρου και Παύλου Πολάκη, το παρών στο κάλεσμα τους έδωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Γιώργος Παπαηλιού, Έλενα Ακρίτα (η οποία τάσσεται υπέρ της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου) και ο Γιάννης Αμανατίδης που καταλαμβάνει τη θέση της παραιτηθείσας Κατερίνας Νοτοπουλου με την ορκωμοσία του να πραγματοποιείται την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Δημήτρη Μελίδη.