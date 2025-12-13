ΣΥΡΙΖΑ για αγρότες: «Ο Μητσοτάκης δημιουργεί και επιτείνει το αδιέξοδο»

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ως κεντρικό πρόσωπο στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί με τους αγρότες, κατονομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ που με ανακοίνωσή του επισημαίνει πως ο πρωθυπουργός «δημιουργεί και επιτείνει το αδιέξοδο».

«Τα στοιχεία που έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας, αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δείχνουν την ενεργή εμπλοκή της Νέας Δημοκρατίας σε όλο αυτό το κύκλωμα που κατέκλεψε τους πόρους των τιμίων αγροτών» αναφέρει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

Και συνεχίζει σημειώνοντας πως: «Όπως αποκαλύφθηκε, επί των ημερών της θητείας του Λ. Αυγενάκη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων γιγαντώθηκε. Επιπλέον, ήταν ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης που είχε κάνει λόγο για την "ηθική ακεραιότητα" του προσφάτως συλληφθέντα αγροτοσυνδικαλιστή.

Την ίδια στιγμή, η πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου παραμένει απλήρωτη. Η κατάσταση αυτή -απο τη μια μεριά το κομματικό πάρτι της ΝΔ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλο αυτό τον λούμπεν εσμό με τα δήθεν λαχεία και τα πολυτελή αυτοκίνητα και από την άλλη η κοροϊδία για όλους τους υπόλοιπους- είναι που έχει εξωθήσει τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα στην απόγνωση και τους έχει βγάλει στον δρόμο. Επιπλέον, ενώ ο προϋπολογισμός που κατέθεσε η κυβέρνηση έχει μειωμένα κονδύλια για τον αγροτικό τομέα κατά 241 εκατομμύρια ευρώ, οι υπουργοί, οι βουλευτές και τα στελέχη της ΝΔ περιφέρονται στα κανάλια και τους τάζουν εκατομμύρια».

Καταλήγοντας δε, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί. Καλεί τους αγρότες για διάλογο χωρίς να παρουσιάζει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Κι όλα αυτά ενώ τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται: το κόστος παραγωγής καλπάζει, όπως κι η ευλογιά των αιγοπροβάτων».

