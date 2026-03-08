ΣΥΡIZA για Μέση Ανατολή: «Ο Μητσοτάκης δεν τολμά να καταδικάσει έναν παράνομο πόλεμο»

Το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: «Το Κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη αποκαλύπτει, για ακόμη μία φορά, την υποκρισία και την επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.

Την ώρα που η περιοχή φλέγεται και ο κίνδυνος γενικευμένης σύγκρουσης μεγαλώνει, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανιστεί ως δήθεν εγγυητής “σταθερότητας”, ενώ η κυβέρνησή του έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε δεδομένο και άκριτο σύμμαχο στρατιωτικών επιλογών που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τροφοδοτούν την αποσταθεροποίηση.

Δεν τολμά να καταδικάσει έναν παράνομο πόλεμο που αντιβαίνει στη διεθνή νομιμότητα. Πως να το κάνει άλλωστε όταν ο ίδιος χειροκροτούσε τον Τραμπ για τις επίσης παράνομες ενέργειές του στην αρχή του χρόνου στη Βενεζουέλα.

Η στάση αυτή δεν είναι “υπεύθυνη διπλωματία”. Είναι πολιτική πλήρους ευθυγράμμισης και σιωπηρής νομιμοποίησης της στρατιωτικής κλιμάκωσης και κανονικοποίησης του πολέμου. Ο κ. Μητσοτάκης με την αφωνία του ουσιαστικά αποδέχεται την καταφυγή στο δίκαιο το ισχυρού, την κατάρρευση κάθε κατακτημένου πλαισίου διεθνούς συνεννόησης και νομιμότητας

Παράλληλα διαβεβαιώνει ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει και κάθε αρνητική συνέπεια στην κοινωνία και την οικονομία ωστόσο είναι ο ίδιος πρωθυπουργός που στην ενεργειακή κρίση δεν κατάφερε να ελέγξει τις τιμές, επέτρεψε υπερκέρδη δισεκατομμυρίων στις εταιρείες ενέργειας και πετρελαιοειδών σε βάρος του εισοδήματος της κοινωνικής πλειοψηφίας και στο τέλος ονόμασε τα δικά του επιτεύγματα “πληθωρισμό της απληστίας”.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επαναλαμβάνει τη σαφή θέση του: άμεση αποκλιμάκωση, σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και ενεργός διπλωματικός ρόλος της χώρας για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν μπορεί να ασκείται με επικοινωνιακά μηνύματα και ρητορικές ισορροπίες που κρύβουν την πραγματική επιλογή της κυβέρνησης: την άνευ όρων ευθυγράμμιση με τις επιθυμίες του προέδρου Τραμπ και του χασάπη Νετανιάχου».