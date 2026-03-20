ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη διακινδυνεύει την ειρήνη και τις ζωές Ελλήνων στρατιωτικών»

Για απαράδεκτα «παιχνίδια πολέμου» από την ελληνική κυβέρνηση, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης καλεί την κυβέρνηση να «ανακαλέσει την στρατιωτική αποστολή στη Σαουδική Αραβία και να μετρήσει προσεκτικά τα επόμενα βήματά της».

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Πάει πολύ ο κ. Μητσοτάκης να μας εμπλέκει στον πόλεμο με την ανεύθυνη πολιτική του και παράλληλα να επιδιώκει διάχυση ευθυνών στη αντιπολίτευση, όταν μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ζητήσει εξαρχής την ανάκληση της στρατιωτικής αποστολής από τη Σαουδική Αραβία, πριν ακόμη χρησιμοποιηθεί εκεί το ελληνικό σύστημα Patriot.

Αυτή ακριβώς η κυβερνητική επιδίωξη, στο πλαίσιο μιας συστηματικής διαστρέβλωσης των γεγονότων και της πραγματικότητας, όταν αυτή δεν την συμφέρει, απαιτεί ορισμένα ζητήματα να τεθούν στην πραγματική τους διάσταση. Μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ζήτησε τη ρητή δέσμευση του Κυρ. Μητσοτάκη για μη εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, με οποιοδήποτε τρόπο.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε στη Βουλή σχετική ερώτηση για τη σκοπιμότητα της παραμονής των Patriot στη Σαουδική Αραβία και ζήτησε την ανάκληση του συστήματος. Η κοινοβουλευτική του παρέμβαση, πέρα από τις συνεχείς τοποθετήσεις του προέδρου του και των βουλευτών του, συνεχίστηκε σήμερα με νέα κατάθεση ερώτησης για το θέμα. Το 2021, όταν αποφασίστηκε η μεταφορά του ελληνικού συστήματος Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε με σαφήνεια την κατηγορηματική του αντίρρηση.

Στις 20 Απριλίου 2021 δήλωνε την εδώ και καιρό «ξεκάθαρη αντίθεσή του σε αυτήν την απόφαση που ξεπερνά σαφώς την θεμιτή προσπάθεια της ελληνικής διπλωματίας να ενισχύσει τη συνεργασία της με σημαντικές χώρες της ευρύτερης περιοχής όπως η Σαουδική Αραβία». H συμφωνία του 2024 δεν αναφερόταν σε αποστολή Patriot. Επομένως, τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα: η κυβέρνηση Μητσοτάκη διακινδυνεύει την ειρήνη και τις ζωές Ελλήνων στρατιωτικών. Όλα τα άλλα είναι «προφάσεις εν αμαρτίαις» και το καλύτερο που έχει να κάνει, είναι να ανακαλέσει την στρατιωτική αποστολή και να μετρήσει προσεκτικά τα επόμενα βήματά της».