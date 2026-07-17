ΣΥΡΙΖΑ: Μόνη υποψήφια για την προεδρία της ΚΟ η Ρένα Δούρου μετά την απόσυρση Πολάκη

Η Ρένα Δούρου αποτελεί τη μοναδική υποψήφια για την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον γραμματέα της ΚΟ, Γιάννη Αμανατίδη.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιάννη Αμανατίδη:

«Σας κάνουμε γνωστό, ότι για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχει κατατεθεί μοναδική υποψηφιότητα, από τη βουλεύτρια Β2 Δυτικού τομέα Αθηνών, κα Δούρου Ειρήνη (Ρένα).

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή».