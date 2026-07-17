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ΣΥΡΙΖΑ: Μόνη υποψήφια για την προεδρία της ΚΟ η Ρένα Δούρου μετά την απόσυρση Πολάκη

Ρένα Δούρου κλειδώνει ως η μοναδική υποψήφια για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μετά την απόσυρση του Παύλου Πολάκη.

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Ρένα Δούρου
Ρένα Δούρου | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Η Ρένα Δούρου αποτελεί τη μοναδική υποψήφια για την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον γραμματέα της ΚΟ, Γιάννη Αμανατίδη.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιάννη Αμανατίδη: 

«Σας κάνουμε γνωστό, ότι για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχει κατατεθεί μοναδική υποψηφιότητα, από τη βουλεύτρια  Β2 Δυτικού τομέα Αθηνών, κα Δούρου Ειρήνη (Ρένα).

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή».

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