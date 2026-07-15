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ΣΥΡΙΖΑ: Νέος γραμματεάς της ΚΟ ο Γιάννης Αμανατίδης - Εξελέγη από 7 βουλευτές

Σε συνεδριάση που συμμετείχαν 7 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκλέχθηκε ο Γιάννης Αμανατίδης γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

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Ο Γιάννης Αμανατίδης
Ο Γιάννης Αμανατίδης | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Νέος γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εξελέγη ο Γιάννης Αμανατίδης, σε μια διαδικασία που συμμετείχαν μόλις 7 βουλευτές του κόμματος, ενώ σημειώνεται πως δεν παρεβρέθη ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ενώ πολλοί πλέον αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ, η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου εκκινεί σήμερα, με την αρχή να γίνεται με την ανάδειξη νέου Γραμματέα της ΚΟ.

Στην συνεδρίαση της εκλογής συμμετέχουν, ο Γιάννης Αμανατίδης, η Ρένα Δούρου, η Έλενά Άκριτα, ο Γιώργος Παπαηλιού, ο Χρήστος Γιαννούλης (μέσω zoom), ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Νίκος Παππάς.

Σημειώνεται πως ο Γ. Αμανατίδης πρόκεται να ανακοινώσει μέσω επιστολής του στον Πρόεδρο της Βουλής την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ, ενώ θεωρείται δεδομένο πως οι προαναφερθέντες βουλευτές θα παραμείνουν στο κόμμα.

Το Σάββατο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εκλογή του Γραμματέα από την Κεντρική Επιτροπή, ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο Νίκος Παππάς θα είναι υποψήφιος και είναι υπέρ ενός συλλογικού μοντέλου ηγεσίας και ο Γιάννης Μπουλέκος επίσης.

Πολύ πιθανό είναι να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα η εκλογή του νέου προέδρου της ΚΟ, εφόσον θα έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο των βουλευτών που θα παραμείνουν στο κόμμα.

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