ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να μιλά για βαρύ κράτος, είναι ο ίδιος το πιο βαθύ και σκοτεινό κράτος»

Ανακοίνωση-επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφορικά με το κυριακάτικό του μήνυμα, στο οποίο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο κ. Μητσοτάκης ψάχνει πάλι διαχρονικές ευθύνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ… Ένα γαλάζιο σκάνδαλο με δεκάδες κατηγορούμενους βουλευτές του και τολμά να αυτοπαρουσιάζεται ως μεταρρυθμιστής που εξυγίανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο νονός του επιτελικού κράτους της διαφθοράς, της μίζας και της ρεμούλας δεν μπορεί να μιλά για το «Βαθύ Κράτος», γιατί ο ίδιος είναι το πιο Βαθύ και Σκοτεινό κράτος και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Predator και στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών λειτούργησε ως τροχοπέδη στην έρευνα και στην αποκάλυψη της αλήθειας» αναφέρει το κόμμα.

«Σιωπή για τις αποκαλύψεις δικών του πρώην υπουργών και βουλευτών. Σιωπή για τη διαπλοκή και τις κοινοβουλευτικές αθλιότητες που οδήγησαν στον μη έλεγχο πολιτικών προσώπων. Σιωπή για το πώς διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα από το 2019 μέχρι σήμερα οι γαλάζιες ακρίδες. Μετά από το 2025 κατάλαβε ο κ. Μητσοτάκης ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν άρρωστος Οργανισμός; Όταν άλλαζε τις διοικήσεις δεν το γνώριζε; Όταν αυξάνονταν εντυπωσιακά το ζωικό κεφάλαιο δεν το γνώριζε; Όταν στήνονταν πάρτι από το δικό του κόμμα και κορυφαία στελέχη του πάλι δεν το γνώριζε; Τόσο αθώος πια ο κ. Μητσοτάκης;» συμπληρώνεται.

«Και την ίδια στιγμή, εκκωφαντική σιωπή και για τις εικόνες ντροπής από τη δίκη των Τεμπών. Για τις συνθήκες που προσβάλλουν τους συγγενείς των θυμάτων και υπονομεύουν την ίδια τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης. Σιωπή για τις ελεεινές δηλώσεις υπουργών του και την εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης απέναντι στους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας. Δεν πρόκειται για αδυναμία. Είναι συνειδητή επιλογή συγκάλυψης» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κάνει αναφορά και στην ακρίβεια. «Για όλα φταίει ο πόλεμος, λες και μέχρι τον Φλεβάρη ζούσαμε στην Εδέμ. Ο κ. Μητσοτάκης με την πολιτική του δημιουργεί ακρίβεια – πάνω στην ακρίβεια χωρίς να αγγίζει τα καρτέλ, χωρίς να αναφέρει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διαλυστηριών, αφήνοντας τις τράπεζες και τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας να καταγράφουν ρεκόρ κερδών. Αντί να μειώσει φόρους όπως σωστά κάνουν σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών – ανακοινώνει επιδόματα, επιδοτεί την ακρίβεια δηλαδή και επιστρέφει στην κοινωνία ένα μικρό κομματάκι από τα υπερέσοδα που παράγει η ακρίβεια του πολέμου. Ο κ. Μητσοτάκης μας τα παίρνει χοντρά από την μια τσέπη για να δώσει λίγα στην άλλη και μας ζητά να πανηγυρίζουμε.

«Όσο για τις αυξήσεις των μισθών που είναι αναγκαίες θα είχαν πραγματικό αποτέλεσμα αν δεν ήταν η αύξηση της ακρίβειας ακόμα μεγαλύτερη ώστε να έχει ήδη εξαερώσει αυτές τις αυξήσεις. Ας πάει σε ένα super market o κ. Μητσοτάκης, ας δει την αγορά ενοικίασης ακινήτων και θα διαπιστώσει αμέσως ότι η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, γι’ αυτό και οι πολίτες δηλώνουν σε ποσοστό πάνω από 50 % ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους ήταν μεγαλύτερο το 2019 παρά σήμερα.

»Για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» σχετικά με τη χρηματοδότηση της Intellexa από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, που υπογράφει ο δημοσιογράφος Β. Λαμπρόπουλος ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει ούτε λέξη. Επικαλείται το «δικαίωμα της σιωπής». Το δημοσίευμα αποτελεί ακόμα ένα ισχυρό τεκμήριο, το οποίο καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του κ. Μητσοτάκη περί «υπόθεσης ιδιωτών».

»Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε πολλούς για πολύ, είναι η ώρα να φύγει με κάλπη. Να φύγει η κυβέρνηση των γαλάζιων ακρίδων και των ανεξέλεγκτων απατεώνων να γυρίσει σελίδα η χώρα» καταλήγει το κόμμα.

