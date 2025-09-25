ΣΥΡΙΖΑ: Οι αιχμές Αλεξιάδη για «αποστασία» και η πρόταση Παναγιωτακόπουλου προς τους βολευτές

Η αναταραχή και η αμηχανία που επικρατεί εδώ και καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ με τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τσίπρα εκδηλώθηκαν στη χθεσινή (24/09) συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Μπορεί ο προβληματισμός των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ έως τώρα να εκδηλωνόταν σε πηγαδάκια και στους διαδρόμους της Κουμουνδούρου ωστόσο ήταν φανερό πως αυτό δεν θα αργούσε να «ξεσπάσει».

Μπροστά στο ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να αποφασίσει τη δημιουργία ενός νέου φορέα είναι κοινό μυστικό πως ισχυρά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ ,που βλέπουν τον εαυτό τους εκτός αυτών των σχεδιασμών, να θέλουν να προστατευτούν και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους. Το δύσκολο κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος σχολίασαν οι Τρύφωνας Αλεξιάδης και Γιώργος Παναγιωτακόπουλος.

Μάλιστα ο κ. Αλεξιάδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν γίνεται να μη βλέπουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο", μιλώντας για τον Πρώην πρωθυπουργό, ενώ φέρεται να είπε πως όποιος θέλει να φύγει, να φύγει τώρα και όχι όταν δημιουργηθεί ένα άλλο κόμμα, αφήνοντας αιχμές για συνθήκες αποστασίας. Μάλιστα αρκετοί ήταν εκείνοι που πίσω απο αυτές τις αιχμες είδαν το πρόσωπο του Γιώργου Καραμέρου που έχει μιλήσει για την ηγετικότητα του Αλέξη Τσιπρα.

ΣΥΡΙΖΑ: Η πρόταση Παναγιωτακόπουλου

Απο την πλευρά του ο κ.Παναγιωτακόπουλος πρότεινε να υπάρξει ένα κείμενο σε βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα τους ζητάει να δεσμευτούν να μην αποχωρήσουν από το κόμμα.

Μέσα στα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν ήταν και η Φωτεινή Καρυστανάκη, στέλεχος κοντά στη Ρενα Δούρου, που φέρεται να είπε πως και να κάνει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, εκείνη θα παραμείνει στην Κουμουνδουρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απάντηση στα στελέχη Αλεξιάδη και Παναγιωτακόπουλο που βρίσκονται στο στρατόπεδο Πολάκη, έδωσαν οι Κώστας Ζαχαριάδης και Γιάννης Ραγκούσης που υποστήριξαν ότι «ελέφαντας στο δωμάτιο για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά η κυβερνώσα πολιτική του χώρου μας. Αυτή είναι η πρόκληση που πρέπει όλοι μαζί να απαντήσουμε και για να μπορέσουμε να το κάνουμε πρέπει να έχουμε στρατηγική συνεργασιών, πολιτικές πρωτοβουλίες και πρόγραμμα».

Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξε στην αρχή της συνεδρίασης να μην ανοίξει το θέμα, όταν πήρε και πάλι το λόγο στη συνεδρίαση επανέλαβε τα όσα είπε στη Θεσσαλονίκη ότι είναι «αδιανόητο να μην ακολουθήσουν όλοι τις συνεδριακές αποφάσεις» έχοντας φυσικά το βλέμμα του στραμμένο στον Αλέξη Τσίπρα.

Θεοχαρόπουλος για Νέα Αριστερά

Αναφορικά με το θέμα των συνεργασιών που έθεσε ο κ.Φάμελλος αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Θανάση Θεοχαρόπουλου, που με αφορμή το φόρουμ διαλόγου με τη Νέα Αριστερά, υποστήριξε πως πρέπει οι βουλευτές να επιστρέψουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να γίνει και πάλι το κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση και να βαδίσει ισχυρό προς τις εθνικές κάλπες.

Πάντως ο Γιάννης Ραγκούσης ήταν ο μόνος που καταψήφισε την χθεσινή απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, διαφωνώντας με το δημοσιονομικό σκέλος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και γι αυτό δεν ήταν και στη Θεσσαλονίκη όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση.