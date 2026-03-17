ΣΥΡΙΖΑ: Οι δύο τάσεις που πιέζουν τον Φάμελλο ενόψει ΚΕ - Ο ρόλος Πολάκη και οι κινήσεις Τσίπρα

Ενόψει της αυριανής πολιτικής γραμματείας ο ΣΥΡΙΖΑ διχασμένος δίνει μάχη χαρακωμάτων για την επιβίωση του. Δυο τάσεις που επικρατούν στο κόμμα αναμετρώνται προκειμένου να πιέσουν τον Σωκράτη Φάμελλο να πάρει θέση. Στελέχη που γνωρίζουν πώς κινούνται τα πράγματα εντός της Κουμουνδούρου επισημαίνουν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ακροβατεί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά και δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Κρίσιμος παράγοντας για την ώρα των αποφάσεων είναι το πότε ο Αλέξης Τσίπρας θα προβεί στις ανακοινώσεις του νέου κόμματος.

Όλα δείχνουν πως προς το τέλος του καλοκαιριού ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει για το νέο κόμμα του και τότε όλοι θα πρέπει να πάρουν θέσεις. Βέβαια όσοι γνωρίζουν καλά αντιλαμβάνονται πως το πράσινο φως για ένταξη του οποιουδήποτε στο νέο φορέα θα το δώσει ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι οι προθέσεις δεν θα παίζουν ρόλο σε περιπτωση που κάποιος ή κάποια δεν είναι επιθυμητοί.

ΣΥΡΙΖΑ: Φουντώνει η εσωκομματική αντιπαράθεση

Το Σαββατοκύριακο είναι προγραμματισμένη και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί αναμένεται να φουντώσει η εσωκομματική αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκείνους που που ζητούν αυτόνομη κάθοδο εφόσον δεν προκύπτει προοδευτικό μέτωπο με κύριο εκφραστή τον Παύλο Πολάκη και εκείνων που λένε όχι στην αυτόνομη κάθοδο κλείνοντας το μάτι προς τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε χθες δημόσια, εκφραστές και των δυο ρευμάτων διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

Από την μια ο Τρύφωνας Αλεξιάδης μιλώντας στα Παραπολιτικά σημείωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις εκλογές , είτε σε ένα ευρύτερο σχήμα συνεργασίας ή αν δεν θέλουν οι άλλοι, θα κατέβει μόνος του. Δεν θα κλείσουμε ένα κόμμα που εκφράζει το ιστορικό ρεύμα της αριστεράς» με τον Κώστα Ζαχαριάδη, εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίζει πως πρέπει «να αποκλείσουμε, πολιτικά, ένα σενάριο αυτόνομης καθόδου, γιατί αυτό θα λειτουργούσε ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δεν θεωρώ θετικό να κατέβει και ο ένας και ο άλλος μόνος του».

Για πρώτη φορά ο κ.Ζαχαριάδης δηλώνει ανοικτά πως «δεν είναι επιλογή μας η αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ, εργαζόμαστε για μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία» δείχνοντας τον δρόμο μόνο των συνεργασιών ως λύση στις εθνικές κάλπες. Επομένως, εκφράζοντας σχεδόν την πλειοψηφία του κόμματος, αναδεικνύει πιο έντονα οτι ο προσανατολισμός είναι οι συμμαχίες και ότι ο όποιος δεν μπει σε αυτή την κατεύθυνση, θα φέρει και την ευθύνη.

Μάλιστα όπως επεσήμανε «Πρέπει να εργαζόμαστε πάντα και να πετύχουμε το σενάριο της ευρύτερης ενότητας. Και να αποκλείσουμε, πολιτικά, ένα σενάριο αυτόνομης καθόδου, γιατί αυτό θα λειτουργούσε ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δεν είναι θετικό το να κατέβει ο καθένας μόνος του.» Οι υποστηρικτές αυτής της αποψης εκτιμούν πως τα μέλη και οι πολίτες στην κοινωνία αυτό ζητούν, να ενωθούν και να υπάρξουν συναινέσεις, συνθέσεις και ενότητα.