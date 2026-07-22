ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης

Παραιτήθηκε, το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου, από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας.
Ο κ. Κόκκαλης είχε κάνει γνωστές τις προθέσεις του από την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε επίσημα την παραίτησή του μέσω επιστολής στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.
«Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει», τόνισε χαρακτηριστικά στην επιστολή του.
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