Μενού

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης

ο Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας, ανακοίνωσε την παραίτησή του από το αξίωμα.

Reader symbol
Newsroom
Βασίλης Κόκκαλης
Βασίλης Κόκκαλης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Παραιτήθηκε, το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου, από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας.

Ο κ. Κόκκαλης είχε κάνει γνωστές τις προθέσεις του από την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε επίσημα την παραίτησή του μέσω επιστολής στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

«Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει», τόνισε χαρακτηριστικά στην επιστολή του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ