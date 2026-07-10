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ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από Γραμματέας της ΚΟ ο Διονύσης Καλαματιανός

H επιστολή παραίτησης του Διονύση Καλαματιανού από τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

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Ο Διονύσης Καλαματιανός
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Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός με επιστολή του προς τα μέλη της. Όπως αναφέρει, η απόφαση είναι «συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης».

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, η επιστολή του Διονύση Καλαματιανού:

«Αξιότιμα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσάς και στους θεσμούς, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας.

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας, όπως και τα στελέχη και τους συνεργάτες με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ. Η συνεισφορά τους στην κοινή μας προσπάθεια υπήρξε πολύτιμη.

Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας».

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