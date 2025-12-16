ΣΥΡΙΖΑ: «Ποιον προσπαθεί να κοροϊδέψει ο κ. Τσιάρας και ο πρωθυπουργός του;»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας «αποσπασματικές, γενικόλογες και χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις» τις εξαγγελίες του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για διάλογο με τους αγρότες.

Σε ανακοίνωσή της, η Κουμουνδούρου αναφέρει ότι η παραδοχή του υπουργού Κώστα Τσιάρα πως «ορισμένα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια» δεν αρκεί για να συγκαλύψει, όπως σημειώνει, το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και την αυξανόμενη οργή του αγροτικού κόσμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για τη «πιο ανίκανη και αδιάφορη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης» απέναντι στον πρωτογενή τομέα.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει ότι τα αιτήματα αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα δίκαια και θα έπρεπε να είχαν συζητηθεί από την αρχή, χωρίς επικοινωνιακούς χειρισμούς και κοινωνικό αυτοματισμό. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση φέρει το «ανεξίτηλο στίγμα» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο –όπως αναφέρει– αναδεικνύεται καθημερινά στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ενώ οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ευρεία κοινωνική στήριξη στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει επίσης ότι οι εξαγγελίες περί ύπαρξης αδιάθετων κονδυλίων στη Βασική Ενίσχυση δεν αποτελούν αποτέλεσμα «εξυγίανσης», αλλά συνέπεια της μη ενεργοποίησης δικαιωμάτων, γεγονός που –όπως σημειώνει– οδηγεί σε απώλεια ενισχύσεων για αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και σε προβλήματα στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και τα οικολογικά σχήματα.

«Το ερώτημα είναι απλό: ποιον προσπαθούν να κοροϊδέψουν ο κ. Τσιάρας και ο πρωθυπουργός;» διερωτάται το κόμμα, προειδοποιώντας ότι η απουσία ουσιαστικής αγροτικής πολιτικής οδηγεί στη συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα, την ερήμωση της περιφέρειας και τον αποκλεισμό των νέων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η χώρα χρειάζεται άμεσα μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση με ολοκληρωμένο σχέδιο για αξιοπρεπές αγροτικό εισόδημα, σύγχρονες υποδομές και ουσιαστική στήριξη απέναντι στην κλιματική κρίση, τονίζοντας ότι η δική του πρόταση αποτελεί μήνυμα ελπίδας και προοπτικής για τον αγροτικό κόσμο και την κοινωνία συνολικά.