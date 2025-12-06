ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Τα αιτήματα του Δεκέμβρη παραμένουν επίκαιρα – 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου»

Δεκαεπτά χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα, γεγονός που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά και πυροδότησε την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008.

Με αφορμή την επέτειο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι τα αιτήματα εκείνης της περιόδου παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα, καθώς η αστυνομική βία, η καταπάτηση του κράτους δικαίου και ο αυταρχισμός εξακολουθούν να αποτελούν βασικά στοιχεία της κυβερνητικής πολιτικής.

Το κόμμα υπογραμμίζει ότι τα όνειρα των εφήβων που πλημμύρισαν τους δρόμους τότε για μια δικαιότερη κοινωνία αποτελούν σήμερα ισχυρή υπενθύμιση για τους σύγχρονους αγώνες.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι η συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου υπενθυμίζει τους αγώνες μιας γενιάς που διεκδίκησε το δικαίωμα στη ζωή.

«Η εξέγερση του Δεκέμβρη δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, αλλά προπομπός των αγώνων του ελληνικού λαού κατά την οικονομική κρίση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το κόμμα σημειώνει ότι η αστυνομική βία και ο αυταρχισμός παραμένουν παρόντα, ενώ τα όνειρα των νέων για μια καλύτερη κοινωνία εξακολουθούν να αποτελούν οδηγό για τους σημερινούς κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.