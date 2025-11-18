ΣΥΡΙΖΑ: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

«Όσο κι αν η "γαλάζια" πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή προσπαθεί να μας πείσει ότι τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλονται στους... υπαλλήλους του Οργανισμού (αναδεικνύοντας τις αντιφάσεις στις καταθέσεις τους), είναι ξεκάθαρο ότι το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων οργανώθηκε άνωθεν» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ότι «αυτό υπονόησε ο επί πολλά έτη "αμετακίνητος" Διευθυντής στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αντώνιος Τασούλης, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργου Ψυχογιού».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, (ο μάρτυρας) «Αποκάλυψε επίσης ότι, επί προεδρίας Σημανδράκου, πραγματοποιήθηκε, με εντολή Γεωργαντά, πληρωμή με "εντέλλεστε" προς τους υπαλλήλους του Οργανισμού.

Κάτι που αποδεικνύει ότι κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον Κυρ. Μητσοτάκη η χώρα μας κινήθηκε προκλητικά εκτός ενωσιακού και θεσμικού πλαισίου προκειμένου να κάνουν ανενόχλητοι "πάρτι" οι "Φραπέδες" και οι "Χασάπηδες" της ΝΔ, σε βάρος των τίμιων αγροτών και κτηνοτρόφων. Με αποτέλεσμα να επιβάλλονται πρόστιμα, όπως το πρόσφατο, ύψους 415 εκατ. ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το 85% του εν λόγω προστίμου αφορά στην περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ και τα μεγαλύτερα ποσά καταλογισμών, 79 εκατ. ευρώ και 76 εκατ. ευρώ, αφορούν στρεμματικές ενισχύσεις για το 2021 και το 2022 αντίστοιχα» αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά τις ίδιες πηγές «η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει ξεκάθαρες απαντήσεις στον κόσμο του πρωτογενούς τομέα που βλέπει εξοργισμένος ότι οι κυβερνητικές υποσχέσεις για πληρωμή των επιδοτήσεων ως το τέλος του έτους διαψεύδονται λόγω του "κενού εμπιστοσύνης" που προκάλεσε το "γαλάζιο" σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

