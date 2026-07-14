ΣΥΡΙΖΑ: Τρίτη αποχώρηση μέσα σε μία ημέρα - Μετά τους Γαβρήλο, Παναγιωτόπουλο, αποχωρεί και ο Ψυχογιός

Εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον ο βουλευτής Κορινθίας, Γιώργος Ψυχογιός, ο οποίος γνωστοποίησε την παραίτησή του με σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής.

Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Οβουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Με σχετική επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ενημέρωσε επίσημα πως πλέον θα συνεχίσει την πορεία του στο Κοινοβούλιο ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις, καθώς τις επόμενες ώρες είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν και νέες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από το κόμμα.

«Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας» ανέφερε στην επιστολή του προς τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Γαβρήλος

Ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος, ανακοίνωσε με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην δήλωση του μετά την ανεξαρτητοποίηση αναφέρει: «Εδώ και καιρό, έχω εκφράσει δημοσίως και με παρρησία την πεποίθησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του, χωρίς να μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή.



Η ήττα των πολιτικών της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να είναι υπόθεση κάποιων κλειστών οργάνων ή προσωπικών στρατηγικών, αλλά, όπως αποδείχθηκε, ούτε και υπόθεση διαπραγματεύσιμη σε επίπεδο κορυφής κομμάτων. Η αλλαγή πολιτικής περνά πλέον μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Με σεβασμό στους ανθρώπους του χώρου με τους οποίους έχω συμπορευτεί και με το βλέμμα στο μέλλον, που αναζητά και αξίζει η πατρίδα μας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να συνεχίσω να υπηρετώ την Αργολίδα από τη θέση του Ανεξάρτητου Βουλευτή.



Η πολιτική δεν είναι κάτι στατικό. Τα μεγάλα επίδικα προστάζουν τις κάθε φορά αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε και μόνο γι’ αυτά στο τέλος, θα είμαστε υπόλογοι: απέναντι στην ιστορία, στο μέλλον και στους ανθρώπους μας. Για το επόμενο διάστημα, μικρή σημασία έχει τι θα κάνει ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο. Χρέος όλων μας είναι να συμβάλουμε, με όλες μας τις δυνάμεις στη μεγάλη ανατροπή που απαιτούν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες, οι νέοι και οι νέες μας.

Η σημερινή μου απόφαση δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι θα είμαι- όπως και ήμουν από το 2023 μέχρι τώρα αδιάλειπτα και αδιάκοπα- δίπλα στον κόσμο της Αργολίδας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υπηρετώντας τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής του Νομού με ευθύνη και τιμή».