Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Να αποφασίσουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα»

Το μεσημέρι του Σαββάτου (06/06) ξεκίνησε στο ξενοδοχείο «Wyndham Grand Athens» στο Μεταξουργείο, η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα καθορίσει εν πολλοίς το μέλλον του κόμματος και την στρατηγική του στις εκλογές, με την εναρκτήρια ομιλία του προέδρου, Σωκράτη Φάμελλου.

Η χθεσινή Πολιτική Γραμματεία ανέδειξε βαθιές εσωκομματικές αντιθέσεις για τη στρατηγική του κόμματος, όπως αναφέρει το Orange Press Agency. Η μία τάση, που εκφράστει από την πλευρά της ηγεσίας, φάνηκε να προκρίνει τη μη αυτόνομη κάθοδο, υπογραμμίζοντας, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, ότι είναι αδιανόητο να υπάρξει ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Αυτή η κατεύθυνση, ωστόσο, πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις.

Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε την ηγεσία για αδράνεια που οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ στο δημοσκοπικό 1%, ζητώντας να μπει τέλος στη «ρευστοποίηση» και το κόμμα να είναι έτοιμο για εκλογική μάχη σε κάθε περίπτωση. Αντίστοιχα, ο Νίκος Παππάς απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης ως προσβλητικά, καλώντας τον πρόεδρο να επικοινωνήσει άμεσα με τον Αλέξη Τσίπρα και να ξεκινήσει διάλογος με τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Παράλληλα, η Ρένα Δούρου επέκρινε την πολύμηνη έλλειψη ενημέρωσης, προτείνοντας τη συγκρότηση επιτροπής με σαφές χρονοδιάγραμμα, ενώ άλλα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας επεσήμαναν ότι οι συνεργασίες δεν υποκαθιστούν την αυτόνομη πολιτική και απαιτείται η άμεση ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Παππάς: «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες»

Τη θέση ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποτρέψει τη διάλυση του κόμματος εξέφρασε, εισερχόμενος στην αίθουσα του ξενοδοχείου Wyndham στο Μεταξουργείο, ο Νίκος Παππάς.

«Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει ένα όχι στην αυτοδιάλυση, την αυτοακύρωση και ένα μεγάλο ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες» τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείς για το τι θα συμβεί σε διαφορετική περίπτωση, σημείωσε ότι «είμαστε συλλογικός φορέας, συλλογικά αποφασίζουμε, συλλογικά προχωράμε».

Στην εισήγησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος ζητά από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν σήμερα ότι είναι δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

«Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά.

Και σε αυτό το νέο πλαίσιο, με αυτά τα νέα δεδομένα,

σας καλώ να εργαστούμε για αυτή την επιλογή.

Να εργαστούμε και να συμμετέχουμε σε μία δυναμική, πλατιά, σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων.

Που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.»

Αναλυτικά η εισήγηση Φάμελλου:

«Συντρόφισσες και σύντροφοι

Σας καλωσορίζω σε μία πολύ σημαντική συνεδρίαση της Κεντρικής μας Επιτροπής,

Μία συνεδρίαση όπου οφείλουμε να πάρουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις,

που θα αφορούν στην ζωή και τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά και στην προοπτική της προοδευτικής παράταξης.

Η σημερινή συνεδρίαση μας βρίσκει σε μια περίοδο παγκόσμιας αναταραχής, ανατροπών και βαθιάς αβεβαιότητας.

Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται, οι ανισότητες διευρύνονται, η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι και η Δημοκρατία δοκιμάζεται.

Και αποδεικνύονται σε πολλά επίπεδα τα αδιέξοδα του κυρίαρχου νεοφιλελεύθερου οικονομικού και πολιτικού μοντέλου.

Μέσα σε αυτή τη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα πορεύεται με μια κυβέρνηση διεφθαρμένη και επικίνδυνη,

που έχει ταυτιστεί με τα σκάνδαλα, την παραβίαση του κράτους δικαίου και την οικονομική αφαίμαξη του κόσμους της εργασίας, της αγροτιάς και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Μία κυβέρνηση που έχει στόχο μόνο την εξυπηρέτηση ισχυρών συμφερόντων.

Και απομακρύνεται καθημερινά από τις ανάγκες της κοινωνίας,

διευρύνει την αδικία, τις ανισότητες και παράγει αναξιοπιστία και κρίσεις.

Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστορικές. Και για την Αριστερά αλλά κυρίως για την κοινωνία, η οποία ψάχνει ελπίδα και διέξοδο

Και σε αυτές τις ιστορικές στιγμές οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, όλο το πολιτικό δυναμικό του προοδευτικού χώρου.



Με το βλέμμα στην κοινωνία

Με ισχυρή πεποίθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει χωρίς κοινωνικούς αγώνες

Απέναντι στους πολίτες που αγωνιούν, απέναντι στους νέους που αναζητούν προοπτική, απέναντι στους εργαζόμενους που διεκδικούν ασφάλεια και δικαιώματα,

απέναντι στην περιφέρεια και την ύπαιθρο της χώρας που ερημώνει,

απέναντι στην κοινωνία που αναζητά αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

Οφείλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη

Και να πάρουμε αποφάσεις ώστε το όραμα μας για μια ισχυρή, προοδευτική εναλλακτική πρόταση για τη χώρα να αποκτήσει ξανά προοπτική.

Γιατί η κοινωνία ζητά αλλαγή.



Συντρόφισσες και σύντροφοι

Η υφήλιος βιώνει μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, αποσταθεροποίησης και πολλαπλών κινδύνων.

Οι αρχές της διεθνούς συνεργασίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου υποχωρούν μπροστά στην τραμπική λογική των όπλων, και της καουμπόικης επιβολής του ισχυρού.

Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν επιβεβαιώνει αυτή την επικίνδυνη κατεύθυνση αλλά και πληθώρα άλλων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου στην Κούβα, στην Βενεζουέλα, στη δυτική όχθη, στον Λίβανο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Την ώρα που οι λαοί του κόσμου έχουν ανάγκη από ειρήνη, ατομικά δικαιώματα και δημοκρατία, δεν μπορούμε να σωπαίνουμε απέναντι σε γενοκτονίες και σε εγκλήματα πολέμου, όπως προκλητικά κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.



Η θέση μας είναι σαφής και διαχρονική.

Οι διεθνείς διαφορές δεν λύνονται με βομβαρδισμούς, αλλά με πρωτοβουλίες ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας.

Αυτή την εξωτερική πολιτική πρέπει να υιοθετεί η Ελλάδα, τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να παίρνει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται αλληλέγγυος στον Παλαιστινιακό λαό και ζητά την άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, σύμφωνα με το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής του 2015.

Όπως στεκόμαστε αλληλέγγυοι και σε κάθε πολίτη του κόσμου που βιώνει τον πόλεμο, τον ξεριζωμό και την εξαθλίωση.

Και σε αυτή την συγκυρία, η ανεπαρκής ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί να πρωταγωνιστεί σε πρωτοβουλίες ειρήνης, παρακολουθεί τις εξελίξεις είτε αμήχανη, είτε συρόμενη από τις επιλογές των ΗΠΑ.



Όπως δυστυχώς κάνει και η ελληνική κυβέρνηση, που αποδεικνύεται εντελώς ακατάλληλη να εφαρμόσει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και να σηκώσει ανάστημα στο άδικο, όπως κάνει η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία.

Σήμερα, χρειαζόμαστε μια εξωτερική πολιτική που θα υπηρετεί την ειρήνη, τη διεθνή νομιμότητα, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Που θα στέκεται απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, που θα βάζει κόκκινες γραμμές στην προκλητικότητα, που θα επενδύει στον διάλογο και που θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο

και για τις διμερείς διαφορές και για την επίλυση του Κυπριακού και για να είναι πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Θέλουμε μια εξωτερική πολιτική που θα ενώνει τους λαούς απέναντι στον πόλεμο, τον εθνικισμό και τον αυταρχισμό.

Θέλουμε την Ελλάδα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας και αυτό σύντροφοι και συντρόφισσες θα το πετύχει μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση.

Διότι η ΝΔ όχι μόνο από ανεπάρκεια, αλλά από επιλογή υποχώρησε ακόμα και από πάγιες εθνικές γραμμές την τελευταία 7ετία.

Μέσα σε αυτό το δυστοπικό διεθνές περιβάλλον, η ενίσχυση του ΑΚΕΛ στις πρόσφατες εκλογές της Κύπρου στέλνει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Η ισχυρή παρουσία της Αριστεράς είναι απαραίτητη απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς, του σκοταδισμού και του αυταρχισμού.

Η ακροδεξιά στροφή της Ευρώπης και της κυβέρνησης απεικονίζεται και στη μεταναστευτική πολιτική. Θέλουν να μετατρέψουν τις χώρες του Νότου σε αποθήκες ψυχών.

Δεν θα ανεχτούμε άλλες τραγωδίες στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ύδατα.

Δεν θα ανεχθούμε να γίνει η χώρα μας αποθήκη ψυχών.

Δεν θα ανεχθούμε τη μεταφορά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα των πρακτικών της ICE του Τραμπ, που θα μετατρέψει το δικαίωμα ασύλου σε κράτηση.



Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα βιώνουν μια ζοφερή καθημερινότητα με τη διεφθαρμένη, επικίνδυνη και ανάλγητη κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια, η στεγαστική κρίση, η ερήμωση της υπαίθρου, στερούν την ελπίδα.

Αλλά όσο ανίκανη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολλών,

τόσο «άριστη» είναι στο να εγγυάται τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών των καρτέλ, να ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες,

να υπηρετεί τη διαφθορά και να δουλεύει για τους ισχυρούς φίλους της.

Η Ελλάδα είναι ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, θα βρεις και ένα γαλάζιο σκάνδαλο.



Οι υποκλοπές, το έγκλημα στα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, τα εκατομμύρια σε συμβούλους,

τα σκόιλ ελικικού και τα σκάνδαλα στην κατάρτιση,

το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών, η υποβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης,

τα σπιτάκια ανακύκλωσης, οι τριγωνικές συναλλαγές της δήθεν Ομάδας Αλήθειας,

είναι λίγα από τα πάμπολλα παραδείγματα της δεξιάς αριστείας -που μόνο αριστεία δεν είναι - τα οποία και έχει αποκαλύψει και έχει αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Την ώρα που ο αντιπρόεδρος της ΝΔ λέει χωρίς ντροπή πως θα πρέπει να διαγραφούν τα χρέη μισού δισ. ευρώ από τα δανεικά και αγύριστα του κόμματός του,

η κυβέρνηση με τις ευλογίες ενός ακόμα δήθεν «άριστου» του κ. Στουρνάρα,

επιτρέπει στους ανεξέλεγκτους servicers να παίρνουν ακόμα και τις πρώτες κατοικίες, για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ.

Επιλέγουν την υπερφορολόγηση της κοινωνίας για να επιτύχουν δισεκατομμύρια άδικα πλεονάσματα και να επιστρέψουν πίσω ψίχουλα.



Μια ακροδεξιά, διεφθαρμένη και ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση.

Αυταρχισμός, φόροι και ακρίβεια για τους πολλούς και προνόμια για τους λίγους.

Μια κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει μια κοινωνία φτωχών εργαζόμενων, με την ανεργία να αυξάνεται, με την επισφάλεια των εργαζόμενων να διευρύνεται,

με τη δημόσια Υγεία και Παιδεία να απαξιώνονται συνεχώς και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα.

Μια κυβέρνηση που κάνει τους φτωχούς φτωχότερους για να πλουτίζουν ασύδοτα τα καρτέλ και οι ολιγάρχες.

Το καθεστώς Μητσοτάκη, που λειτουργεί με πρακτικές μαφίας και παρακράτους.



Μόλις πριν από λίγες ημέρες ο καταδικασμένος Ισραηλινός αξιωματούχος Ταλ Ντίλιαν, που δήθεν δεν ήξερε το όνομα του ο κ. Μητσοτάκης, ομολόγησε πως πίσω από το σκάνδαλο των υποκλοπών βρίσκεται το Μαξίμου και η ΕΥΠ.

Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση και κάποιοι στην ηγεσία της δικαιοσύνης να συγκαλύψουν το σκάνδαλο, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί.

Όχι όμως, με αυτή την κυβέρνηση στην εξουσία.

Θα λάμψει όταν αναλάβει τις τύχες της χώρας μια πραγματικά προοδευτική και τίμια κυβέρνηση. Και θα τιμωρηθούν οι ένοχοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται.

Διότι στο μοναδικό πράγμα που είναι άριστοι οι σημερινοί κυβερνώντες είναι στην φίμωση της αλήθειας και της δικαιοσύνης, στη συγκάλυψη και στο μπάζωμα.

Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο έγκλημα των Τεμπών, το βλέπουμε κατ’ επανάληψη και στις αποφάσεις του ΕΚ που αναδεικνύουν τα σοβαρά προβλήματα στο κράτος δικαίου της χώρας μας, το βλέπουμε με την αήθη επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα που τους ξεμπροστιάζει.

Μόνο που πλέον ο λαός τους έχει πάρει χαμπάρι. Και δεν τους αντέχει άλλο.

Και πλέον μας εκθέτουν και εκτός των συνόρων, με τη σήψη και την παρακμή τους.

Εμείς σύντροφοι και συντρόφισσες

Παρόλη τη μείωση της κοινοβουλευτικής μας δύναμης

σεβόμαστε τη λαϊκή εντολή

και στεκόμαστε δίπλα στα συμφέροντα της κοινωνίας.

Τους χαλάμε τη σούπα.

Εμείς σταθήκαμε από την πρώτη μέρα δίπλα στους παραγωγούς στα μπλόκα, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις,

Η αριστερά στο ΕΚ εισηγήθηκε την παραπομπή της συμφωνίας Mercosur στο ευρωπαϊκό δικαστήριο

βρεθήκαμε δίπλα στους κτηνοτρόφους σε όλη την Ελλάδα, προτείνοντας λύσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και για τον αφθώδη πυρετό και καταθέτοντας ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Εμείς αναδείξαμε την άρνηση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα και προτείναμε κοστολογημένες και φιλολαϊκές λύσεις.

Όμως για τον κ. Μητσοτάκη η λέξη «διυλιστήρια» είναι απαγορευμένη, παρότι το πρώτο τρίμηνο τα δύο διυλιστήρια κατέγραψαν συνολικά κέρδη, προ φόρων και αποσβέσεων, πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Πριν τρεις μέρες κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση, να έρθει να μας πει ενώπιον του λαού γιατί αρνείται να μειώσει τους έμμεσους φόρους στα καύσιμα,

όπως έκαναν άλλες χώρες στην Ευρώπη,

αλλά και να φορολογήσει τα άδικα και ουρανοκατέβατα κέρδη των διυλιστηρίων.

Αλλά δεν τρέφουμε αυταπάτες.

Ο κ. Μητσοτάκης και αυτή τη φορά θα κρυφτεί,

δεν θα έρθει να απαντήσει.

Γιατί πολύ απλά δεν έχει τι να πει.

Εμείς είμαστε αυτοί που γυρνάμε τα νοσοκομεία όλης της χώρας, συναντάμε εργαζόμενους και προτείνουμε κοστολογημένες λύσεις για τη γενναία αύξηση των αμοιβών όλου του υγειονομικού προσωπικού, τους οποίους κοροϊδεύει αισχρά η κυβέρνηση.

Και έχουμε επεξεργασμένες προτάσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα.

Για την ακρίβεια, για την αύξηση των εισοδημάτων, για τη μείωση των έμμεσων φόρων,

για τη δημόσια πολιτική στέγης και την κοινωνική κατοικία,

για τον δημόσιο έλεγχο της τραπεζικής και της ενεργειακής αγοράς, με ενίσχυση του ποσοστού του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα και τη δημόσια ΔΕΗ,

αλλά και για δημόσια ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ και βιώσιμες ισχυρές ΔΕΥΑ.

Και για να κρύψει τις ευθύνες του για όλα αυτά

αλλά και για να προωθήσει βαθιά αντιδραστικές αλλαγές

ο κ. Μητσοτάκης εργαλειοποιεί ένα κορυφαίο ζήτημα δημοκρατίας, τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Την ώρα που καταπατά συνεχώς το Σύνταγμα, την ώρα που παραβιάζει την ανεξαρτησία των θεσμών και θίγει το κράτος Δικαίου,

τολμά να μιλά για αναθεώρηση του άρθρου 86, το οποίο χρησιμοποιεί συνέχεια για να αποφύγει τον έλεγχο των υπουργών του.

Τέτοια υποκρισία.

Τέτοιο απύθμενο θράσος.

Αλλά δεν μπορεί να κρύψει τις αντιλαϊκές επιδιώξεις του.

Βάζει στο στόχαστρο την Ανώτατη Παιδεία για να ικανοποιήσει τα ιδιωτικά κολλέγια

Βάζει στο στόχαστρο και τους δημοσίους υπαλλήλους.

Προτείνει άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, για να καταπολεμήσουν δήθεν το βαθύ κράτος.

Μόνο που το πραγματικό βαθύ κράτος και το παρακράτος είναι η ίδια η κυβέρνηση που αντί να προνοήσει για την ασφάλεια και τη σταθερότητα των εργαζόμενων,

θέλει απολύσεις και εκβιασμούς δημοσίων λειτουργών,

για να τους πιέζει να συγκαλύπτουν τις λαμογιές τους και να τακτοποιούνται τα ρουσφέτια τους.

Θέλουν ιδιωτικοποίηση δημοσίων αγαθών, περιορισμό ατομικών δικαιωμάτων, μνημόνια και λιτότητα διάρκειας, αλλά δεν θα τους περάσει.

Γιατί μία προοδευτική κυβέρνηση μετά τις εκλογές θα εξασφαλίσει και την προστασία και τον σεβασμό του Συντάγματος αλλά και την ευρεία συναίνεση για προοδευτικές αλλαγές:

Για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης

Για να μην καλύπτονται αδικήματα Υπουργών

Για ισχυρές Ανεξάρτητες Αρχές.

Αλλά και για συλλογικές συμβάσεις, δημόσιο έλεγχο σε δίκτυα ενέργειας και μεταφορών,

προστασία της οικογένειας, της μητρότητας και του παιδιού.

Για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης,

Για την εξασφάλιση στέγης για όλους

Για την ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας, και για πολλά άλλα.



Σύντροφοι και συντρόφισσες

αναφέρθηκα από την αρχή στην ιστορική ευθύνη που έχουμε ως κόμμα, απέναντι στην κληρονομιά της Αριστεράς,

την παρακαταθήκη των αγώνων, των ιδανικών, της αυτοθυσίας,

για Ειρήνη, για Δημοκρατία και για κοινωνική Δικαιοσύνη.

Την παρακαταθήκη της κυβέρνησης της Πρώτης Φοράς Αριστεράς, όταν πήραμε την ευθύνη να βγει η χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια,

και τα καταφέραμε με ισχυροποιημένο το κοινωνικό κράτος

και με ισχυρή εξωτερική πολιτική.

Είμαστε περήφανοι και για την ιστορία μας και για τα πεπραγμένα μας στην κυβέρνηση.

Γιατί όσο και αν προσπαθεί η προπαγάνδα οι πολίτες ξέρουν ότι το 2019 ζούσαν καλύτερα από σήμερα και επίσης δεν είχαν κυβέρνηση σκανδάλων.

Με αυτή την ευθύνη καλούμαστε να πάρουμε σήμερα γενναίες αποφάσεις.

Βασισμένοι στην ταυτότητα της Αριστεράς, που είναι η Ενότητα

Και με μοναδικό κριτήριο τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών και την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής στη χώρα μας.

Αυτό ζητούν οι πολίτες, όπου και αν πήγα στην Ελλάδα

«Βρείτε τα για να γλιτώσουμε από αυτούς».

Από την πρώτη μέρα της εκλογής μου στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσα ως στόχο, να μετατρέπουμε τη λαϊκή βούληση και τη λαϊκή ανάγκη σε πολιτική πρόταση.

Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε και σήμερα.

Όλες μας οι αποφάσεις είχαν ως κεντρική ιδέα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα κάνει τα πάντα για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Με αυτή την επιλογή αποδείξαμε ότι δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς που κάνουν πολιτική μόνο για τις καρέκλες τους.

Και αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση σε όσους τολμούν να το χρεώνουν αυτό στο χώρο μας.

Με τη στρατηγική μας για ενιαίο ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο «σπάσαμε τις κομματικές καρέκλες», και είμαι περήφανος για αυτή την υπέρβαση. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Και φάνηκε από τις απαντήσεις των άλλων κομμάτων, πόσοι αντέχουν αυτή την υπέρβαση για το κοινωνικό συμφέρον.

Αλλά έχουμε αποδείξει και κάτι ακόμα, πολύτιμο μετά από μία περίοδο απαξίωσης: Ότι είμαστε συνεπείς.

Δεν έχουμε μετακινηθεί χιλιοστό από τη στρατηγική μας.

Δεν κάνουμε κινήσεις τακτικής. Ένα είναι το συμφέρον της κοινωνίας.

Και αυτή τη στρατηγική δεν θα την αλλάξουμε.

Δεν βάζουμε ούτε τον κομματικό εγωισμό ούτε κανένα προσωπικό σχέδιο πάνω από τα συμφέροντα της κοινωνίας και την ενότητα της Αριστεράς.

Αυτό υλοποιώ με αυταπάρνηση εδώ και 1,5 χρόνο, πάντα με διαφάνεια, πάντα με συντροφικότητα, πάντα με υπερβάσεις και πάντα με βάση τις αποφάσεις μας.

Και σε αυτό δεν δέχομαι και δεν επιτρέπω καμία αμφισβήτηση. Γιατί οι προσωπικές διαδρομές και τα λάθη μας στοίχισαν πολύ ακριβά και ο αριστερός κόσμος είναι πολύ απαιτητικός.

Με αυτές τις αρχές απευθύναμε κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις για συνεργασίες εντός και εκτός Βουλής.

Συμμετείχαμε σε πολλές ενωτικές πρωτοβουλίες, είτε τις οργανώσαμε, είτε τις στηρίξαμε.

Σημαντικές πρωτοβουλίες πήρε και το Ι.Ν Πουλαντζάς με κορυφαίες τις δύο εκδηλώσεις στη Μυτιλήνη για τη νησιωτική πολιτική και στην Αθήνα για τη συνταγματική αναθεώρηση που αποτέλεσαν χρήσιμο υπόδειγμα προοδευτικού διαλόγου.



Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο, αγνοώντας στην κοινωνική απαίτηση, κάτι που αποτελεί ιστορικό λάθος. Αλλά και η Νέα Αριστερά αδικαιολόγητα δεν αποδέχτηκε την πρόταση για συμπόρευση εντός και εκτός Βουλής.

Εμείς όμως δεσμευτήκαμε να συνεχίσουμε.



Διότι, η ανάγκη για τη δημιουργία μίας μεγάλης προοδευτικής παράταξης απαντά στις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και η ίδρυση νέου κόμματος αδιαμφισβήτητα δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο.

Και έχει επηρεάσει όλο το διάλογο που εξελισσόταν -και συμμετείχαμε έντονα- για την προοδευτική προοπτική το τελευταίο 3μηνο.



Η στρατηγική μας επιλογή εδώ και 8 μήνες ήταν ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας.

Αντίθετα επιδιώξαμε να συγκλίνουν, σημειώνοντας με την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στη διαδικασία ανασύνθεσης των προοδευτικών δυνάμεων.

Η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους συσχετισμούς, προκαλώντας και το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική.

Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος.

Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και την προοπτική να νικήσει τη δεξιά και να δώσει προοδευτική διακυβέρνηση;

Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι στον αγώνα για πολιτική αλλαγή δεν περισσεύει κανείς.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, ας μην κρυβόμαστε.

Οφείλουμε να πάρουμε θέση σε ένα κρίσιμο για την κοινωνία ερώτημα,

που τίθεται αυθόρμητα, ειλικρινά, από τους πολίτες

και θα πολλαπλασιαστεί στο μέλλον, αν δεν απαντηθεί σήμερα:

«Είμαστε Δίπλα ή Απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;»

Σε αυτό το ερώτημα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για «plan B».

Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες,

Δίπλα όπως είναι ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης.

Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά.

Και σε αυτό το νέο πλαίσιο, με αυτά τα νέα δεδομένα,

σας καλώ να εργαστούμε για αυτή την επιλογή.

Να εργαστούμε και να συμμετέχουμε σε μία δυναμική, πλατιά, σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων.

Που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός ο αγώνας με το καθεστώς Μητσοτάκη θα είναι σκληρός,

και απαιτείται η συμπόρευση και η ώσμωση πολλών δυνάμεων για να είναι η εκλογική μάχη νικηφόρα.

Στόχος μας και δέσμευσή μου είναι αυτή η ευρεία ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη,

να εκφράσει και την ιστορική πολιτική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,

της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας και της κυβέρνησης της Αριστεράς.

Και έχουμε πολύτιμη εμπειρία από τις ενωτικές μετεξελίξεις της Αριστεράς.

Και μέσα από τη ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.

Και έτσι θα δημιουργηθούν και οι απαραίτητοι όροι για να δημιουργηθεί το προγραμματικό δυναμικό αλλά και το πολιτικό κεφάλαιο για αυτήν την αλλαγή.

Εκεί θα συνεισφέρουμε και εμείς.

Αυτός είναι ο στόχος μας.

Αυτή είναι και η ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας

Και αυτό το μήνυμα της ενότητας και της ελπίδας οφείλουμε να στείλουμε καθαρά σήμερα και από την Κεντρική μας Επιτροπή.

Και αυτή η απόφαση, μας δίνει δύναμη αλλά και πολιτικά καθήκοντα από αύριο.

Γιατί το επόμενο διάστημα απαιτείται να ενισχυθεί η πολιτική δράση του κόμματός μας

και η δράση και οι παρεμβάσεις της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, χωρίς προσωπικές αναγνώσεις, τιμώντας την ψήφο του ελληνικού λαού και τη λαϊκή εντολή,

ασκώντας σκληρή και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

και αναδεικνύοντας τις προγραμματικές προτάσεις του κόμματός μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

μπροστά στην κοινωνική απαίτηση και ανάγκη

οφείλουμε και εμείς αλλά και όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, είναι εθνική, ιστορική και κοινωνική ανάγκη.

Δεν είναι εύκολος δρόμος και απαιτούνται υπερβάσεις από όλες τις πλευρές.

Έχουμε κάνει πάρα πολλά και θα κάνουμε όσα χρειαστούμε.

Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι λύση η υποχώρηση και η περιχαράκωση.

Και οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση για τις ανάγκες της κοινωνίας. Οι προσωπικές επιλογές δεν είναι αριστερή στάση.

Ο κατακερματισμός ωφελεί μόνο τον Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει.

Και για όσους ψάχνουν αδυναμίες ή δικαιολογίες, τους απαντώ ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην παρεκκλίνουμε, να μην χάσουμε τον στόχο

μας.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

σας καλώ σήμερα,

με τις αποφάσεις μας,

που κοιτούν στο μέλλον και δίνουν καθαρές απαντήσεις,

στις ερωτήσεις των πολιτών και των μελών του κόμματος,

να συμβάλλουμε στην αλλαγή των κοινωνικών συσχετισμών.

Να συμβάλλουμε στην ενότητα του προοδευτικού χώρου.

Να είμαστε όλοι μαζί!

Δώστε ισχυρή εντολή για αυτή τη στρατηγική επιλογή.

Χωρίς εκπτώσεις και πισωγυρίσματα.

Κατανοώ ότι η ευθύνη των αποφάσεών μας είναι μεγάλη

Και πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολα είναι τα τελευταία χρόνια

Όμως απέναντι στην ιστορία της Αριστεράς

Απέναντι στην κοινωνία που δεν βλέπει διέξοδο

Απέναντι στη νεολαία που δεν βλέπει προοπτική

Εκατοντάδες χιλιάδες προοδευτικοί πολίτες δεν μας ζητούν να μετρήσουμε διαφορές και αποστάσεις.

Μας ζητούν να ενώσουμε δυνάμεις.

Βάζουμε το «εμείς» πάνω από το «εγώ».

Αποδεικνύουμε ότι η προοδευτική παράταξη μπορεί να ξαναγίνει δύναμη ελπίδας και αλλαγής.

Η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων δεν είναι μια επιλογή τακτικής. Είναι δημοκρατικό καθήκον.

Όταν η κοινωνία και η ιστορία σου θέτει ερωτήματα, δεν έχεις δικαίωμα να καθυστερείς.

Έχεις ευθύνη να ανταποκριθείς.

Με ενότητα. Με τόλμη. Με πίστη στις αξίες μας.

Για να επιστρέψει η ελπίδα.

Για να αλλάξει η Ελλάδα.

Για να ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο.»

