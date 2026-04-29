«Μην πυροβολούμε τα πόδια της παράταξης.

Μη δαιμονοποιούμε το επιτελικό κράτος.

Μη ρίχνουμε οι ίδιοι νερό στον μύλο του «κατηγορώ» της αντιπολίτευσης.

Τα εν οίκω μη εν δήμω».

Αυτό ήταν στην ουσία το τετραπλό μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός χθες από το βήμα του 5ου προσυνεδρίου της ΝΔ στο Ναύπλιο, στη σκιά της δημόσιας κριτικής 5 βουλευτών της ΝΔ για το επιτελικό κράτος με στόχο τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σε συνέχεια των εσωκομματικών αναταράξεων που προκάλεσαν οι δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και το δικό του άρθρο για «κοινωνία πολιτών ή κοινωνία πελατών».

Το «συν 1» μήνυμα που ερμηνεύθηκε από πολλούς ότι κρυβόταν πίσω απ’ όσα είπε με αποδέκτη την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, συνίστατο στο ευγενικό μεν αλλά απολύτως σαφές «κάτω τα χέρια από τον Άκη» Σκέρτσο, ο οποίος καθόταν δίπλα του στο ίδιο πάνελ.

«Επιτελικό κράτος σημαίνει ένας κεντρικός προγραμματισμός, ο οποίος μας επιτρέπει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μία χώρα, να μπορούμε να την κάνουμε κάπως πιο απλή, για να μπορούμε να ενημερωνόμαστε, να θέτουμε προτεραιότητες και όποτε χρειάζεται διακυβερνητικός συντονισμός, να μπορεί ο Άκης Σκέρτσος, με την ιδιότητά του, η Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης να παρεμβαίνει, όχι για να καπελώνει κανέναν, αλλά για να λύνει προβλήματα συντονισμού», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μάχη στην κοινωνία και όχι εντός της ΝΔ»

Με το εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης να προσιδιάζει σε καζάνι που βράζει, ενώ την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση επιχειρεί να στήσει την κυβέρνηση στη γωνία, μηδενίζοντας κάθε παρέμβασή της και ζητώντας επίμονα πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ο Πρωθυπουργός έδειξε το δρόμο της ενότητας και επιδίωξε τη συσπείρωση. Θέτοντας τις πραγματικές διαχωριστικές γραμμές και καταδεικνύοντας ότι η μάχη πρέπει να δοθεί στην κοινωνία κι όχι εντός των τειχών της ΝΔ.

«Είναι ένας τρόπος διοίκησης ο οποίος τελικά φέρνει κοντά την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη. Διότι όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών οι οποίοι διορίζονται και πολιτικών οι οποίοι εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι εμείς, ως Νέα Δημοκρατία, είμαστε μια ομάδα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος μάλιστα παρέθεσε ως παράδειγμα των απτών αποτελεσμάτων του επιτελικού κράτους την ορθή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. «Πήραμε 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία αυτή τη στιγμή τα αξιοποιούμε επ’ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών. Και αν πιστεύει κάποιος ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν δαπανηθεί ή επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος, χωρίς σφιχτό συντονισμό, ας έρθει να μου το πει. Διότι μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητας ότι δεν θα μπορούσε να είχε γίνει αλλιώς», υπογράμμισε.

Στόχος του Πρωθυπουργού δεν ήταν να ανοίξει μέτωπο με τους βουλευτές της ΝΔ που διατυπώνουν ανοιχτά ενστάσεις ή διαφωνίες για τις κεντρικές αποφάσεις. Στην πραγματικότητα επιχείρησε να βάλει φρένο στον εσωκομματικό αλληλοσπαραγμό σε δημόσια θέα. Και να αποκρούσει με επιχειρήματα τα «φίλια πυρά» που είναι σαφές ότι με πρώτο αποδέκτη τον Άκη Σκέρτσο στοχεύουν στο ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου.

«Τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών»

Εξ ού και η υπόμνηση ότι άπαντες έχουν το δικαίωμα έκφρασης γνώμης, αλλά καλό θα ήταν όπως άφησε να εννοηθεί τα οικογενειακά ζητήματα να μένουν μέσα στο σπίτι, παραπέμποντας τα όποια παράπονα στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις 7 Μαΐου μπροστά στον ίδιο έναντι των εφημερίδων ή των τηλεοπτικών πάνελ.

«Είμαστε ένα ανοιχτό, δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό κόμμα, τιμούμε την κοινοβουλευτική ομάδα, τιμούμε τους βουλευτές μας, ζητούμε από τους βουλευτές μας να μας βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι. Κάνουμε κοινοβουλευτικές ομάδες -θα κάνουμε πάλι την επόμενη εβδομάδα- μια φορά τους δυο μήνες. Τα συζητούμε ανοιχτά. Είμαστε μια οικογένεια. Τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών», είπε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας χθες βράδυ στο ONE, όπου κατέστησε σαφές ότι ο «πόλεμος» κατά του Άκη Σκέρτσου στρέφεται κατά της κυβέρνησης, υπερασπιζόμενος με την ίδια θέρμη το επιτελικό κράτος, που τόσο έχει λοιδορηθεί από την αντιπολίτευση. «Δεν είναι άλλο πράγμα η Κυβέρνηση και άλλο το “επιτελικό κράτος”. Ούτε για τα σωστά “ευθύνεται” το “επιτελικό κράτος” και για τα λάθη τα χρεώνεται. Είναι ένας τρόπος συντονισμού”, σημείωσε, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει ούτε να δαιμονοποιείται ούτε να θεοποιείται.

Συσπείρωση για την τρίτη τετραετία

Και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης από το προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο, κάλεσε σε ενότητα έναντι της «γκρίνιας, της «τοξικότητας» και της «μιζέριας» της αντιπολίτευσης και συμφερόντων, που όπως τους κατηγόρησε κοιμούνται και ξυπνούν με το πώς θα ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επρόκειτο για ένα κεκαλυμμένο μήνυμα «όχι» στην εσωστρέφεια - «ναι» στη συσπείρωση για τη διεκδίκηση μίας τρίτης τετραετίας διακυβέρνησης της ΝΔ.

Ο ίδιος παρέθεσε μία σειρά από πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που απέδωσαν αποδεδειγμένα καρπούς για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, την ανάπτυξη της οικονομίας, την αμυντική θωράκιση της χώρας και την οικονομική ανάπτυξη. Για να καταλήξει πως: «Πρέπει να προβάλλουμε το έργο μας γιατί τώρα χτίζεται η καινούργια Ελλάδα, η Ελλάδα που ονειρευόμαστε».

Είναι σαφές πάντως ότι άπαντες δίνουν πλέον «ραντεβού» στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ την επόμενη Παρασκευή. Και, δε, σε όσα θα ειπωθούν όταν κλείσουν οι κάμερες και οι πόρτες. Έως τότε πάντως είναι βέβαιο ότι θα ενταθεί το λεγόμενο «μασάζ», ώστε να αποφευχθεί μία επανάληψη των υψηλών τόνων που επικράτησαν στην Κ.Ο που είχε γίνει μετά τις ευρωεκλογές.