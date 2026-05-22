Δεν έκοψε πολλά εισιτήρια η χθεσινή εκδήλωση της Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη, παρά τη μεγάλη προβολή από τα ΜΜΕ και το αίσθημα προσδοκίας που είχε δημιουργηθεί από τους συνεργάτες της. Μιας και λέμε για συγκεντρώσεις, τα νούμερα είναι στρυφνά. Η αίθουσα στο «Ολύμπιον» χωράει 480 καθήμενους, άντε 600 με τους όρθιους. Απ’ έξω είχε καμιά 200αριά το πολύ και αυτοί ήταν αραιοί και άκουγαν από τη γιγαντοοθόνη. Άντε να σταματούσε και κανένας περαστικός από την Αριστοτέλους.

Περίπου 2.000 έβλεπαν ζωντανά από ένα κανάλι «Άξιον Εστί» που είχαν μοιράσει οι οργανωτές και άλλοι 11.000 συνολικά είδαν το κόμμα από το επίσημο κανάλι του live streaming. Μου λένε επίσης ότι είχαν προγραμματιστεί και πούλμαν από την Αθήνα για να ανηφορίσει ο λαός, λόγω κάποιων έργων στα Τέμπη όμως έφυγε μόνο ένα και αυτό με άδειες θέσεις. Κοινώς, για να πας σε εκλογές θέλει τρόπο και οργάνωση, δεν πας έτσι αέρα-πατέρα.

Φειδωλό το Μαξίμου

Μπορεί η χθεσινή παρουσίαση της Καρυστιανού να έγινε talk of the town όμως η κυβέρνηση δεν μοιάζει αποφασισμένη να σηκώσει το γάντι της. Γι’ αυτό και τα κυβερνητικά στελέχη αναμένεται να είναι ιδιαίτερα φειδωλά στον σχολιασμό για το νεότευκτο εγχείρημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θεωρούν ντεκαντάνς το θέαμα που παρουσιάστηκε, με ένα κράμα προσώπων από τη ΝΙΚΗ, το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, τον εθνικιστικό χώρο και το κίνημα των αντιεμβολιαστών, αντιλαμβάνονται όμως ότι αν βγουν από νωρίς και επιθετικά απέναντι στην Καρυστιανού, κινδυνεύουν να την καταστήσουν συμπαθή από το πουθενά και ενώ ήδη αμφισβητείται το κοινωνικό της πέρασμα.

Οι 11 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μέσα στον κακό χαμό, για σήμερα έχουν λάβει κλήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παρουσιαστούν για να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση που τους αφορά οι 11 του ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Οι περισσότεροι βουλευτές και πρώην υπουργοί αναμένεται να στείλουν υπομνήματα ή μπορεί να εμφανιστούν οι δικηγόροι τους ζητώντας κάποια έξτρα προθεσμία. Δύο πάντως αναμένεται να εμφανιστούν και μπροστά από τις κάμερες κατά τις 11:00: ο Κώστας Τσιάρας με τον Νότη Μηταράκη, μαζί με τον δικηγόρο τους Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ

Στην Κουμουνδούρου πάλι με τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώνει το νέο του κόμμα την ερχόμενη Τρίτη έχουν πάρει φωτιά οι εσωκομματικές διεργασίες. Ακονίζονται τα μαχαίρια ενόψει Κεντρικής Επιτροπής αφού υπάρχουν πληροφορίες ακόμη και για πρόταση μομφής κατά του Προέδρου Σωκράτη Φάμελλου από τον Νίκο Παππά που φέρεται να υιοθετεί απόλυτα τη στάση του Παύλου Πολάκη. Πάντως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρείται βέβαιο πως θα κατέβει με τον Τσίπρα μου έλεγε πως «να δεις που στο τέλος τον ΣΥΡΙΖΑ θα τον ελέγχουν Παππάς, Πολάκης και Ρένα Δούρου». Λες να βγει αληθινός;

Θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ πρόταση μομφής;

Σήμερα ξεκινάει στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Εκεί αναμένεται με ενδιαφέρον ένας μίνι αγώνας που θέλει τον Μάκη Βορίδη να ζητά τον λόγο και να εξηγεί πως για λόγους εθνικής ασφαλείας μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με 151 θετικές ψήφους σε αντίθεση με την προ διετίας εξεταστική που πέρασε με σχετική πλειοψηφία. Εκεί αναμένω έναν σχετικό χαμό με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν σκέψεις για κατάθεση πρότασης μομφής κατά της Κυβέρνησης. Μάλιστα στο σκεπτικό εντάσσεται και η σκέψη να «σκεπαστεί» επικοινωνιακά το νέο κόμμα Τσίπρα. Η σκέψη μου φαίνεται τελείως εκτός εποχής - αφού το γεγονός από μόνο του έχει την αξία του και δεν μπορεί να το επισκιάσει μια τριήμερη συζήτηση στη Βουλή. Η συνέχεια λοιπόν σήμερα επί της οθόνης.