Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καρυστιανού: «Το υγιές κομμάτι της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί» - Οι 20 άξονες

Σε μια εκδήλωση με έντονη συναισθηματική φόρτιση και συμμετοχή, η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε επίσημα την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού της φορέα. Το κόμμα, το οποίο φέρει την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών», κάνει το πρώτο του βήμα στην πολιτική σκηνή της χώρας, με τη συλλογή των απαραίτητων υπογραφών για την κατάθεσή του στον Άρειο Πάγο να έχει ήδη ξεκινήσει.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, ενώ λόγω της μεγάλης προσέλευσης, είχε στηθεί γιγαντοοθόνη και στον εξωτερικό πεζόδρομο για όσους δεν κατάφεραν να εισέλθουν στην αίθουσα.

Το κλίμα, η υποδοχή και τα μηνύματα

Λίγο μετά τις 19:20, η Μαρία Καρυστιανού έφτασε στον χώρο γνωρίζοντας την αποθέωση. Ο κόσμος την υποδέχτηκε με παρατεταμένα χειροκροτήματα και ανθοδέσμες, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Η αρχή του τέλους στην Αριστοτέλους» και «Μαρία, μαζί σου».

Την εκδήλωση προλόγισε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έδωσε το στίγμα της βραδιάς κάνοντας αναφορά στο «Έγκλημα και Τιμωρία» και τονίζοντας πως «όσοι εγκλημάτησαν, η τιμωρία τους πλησιάζει». Προσφωνώντας την Καρυστιανού ως «Μάνα Κουράγιο», προκάλεσε την άμεση και θερμή ανταπόκριση του κοινού. Το παρών έδωσε και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία μίλησε για την ανάγκη να εισέλθουν «καθαροί άνθρωποι» στη δημόσια ζωή.

Διάβασε ακόμα: Κατερίνα Μουτσάτσου: Η ηθοποιός που βρίσκεται στο πλευρό της Καρυστιανού και το viral βίντεό της

Λίγο πριν την κεντρική ομιλία, προβλήθηκε ένα βίντεο δημιουργημένο με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) με τίτλο «ΜΑΡΙΑ ΕΛΑ», καθώς και μαγνητοσκοπημένα μηνύματα από Έλληνες της ομογένειας, αγρότες, νέους, αλλά και παρεμβάσεις πραγματογνωμόνων που ασχολήθηκαν με την υπόθεση των Τεμπών.

Η τραγωδία των Τεμπών ως κεντρική έμπνευση

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών αποτέλεσε τον πυρήνα της ομιλίας της, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα «τραγικό έγκλημα» που ανέδειξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο τα κενά ασφαλείας του κράτους. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής τέθηκε ως ύψιστη υποχρέωση της Πολιτείας, με την Καρυστιανού να ζητά την πλήρη αποτροπή οποιασδήποτε συγκάλυψης και την απόδοση πραγματικής λογοδοσίας.

Διαβάστε ακόμα: Αυγερινός: «Αυτοί που εγκλημάτησαν θα τιμωρηθούν» - Η μαύρη μπλούζα με τα τρία συμβολικά πρόσωπα

Λαμβάνοντας τον λόγο, η επικεφαλής του νέου κινήματος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Έφτασε η μέρα, που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά αυτό που είχαμε μέσα μας, αυτό που θέλαμε να κάνουν οι άλλοι, αυτό που θέλαμε να ακούσουν τα αυτιά μας αλλά δεν άκουγαν. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδος έχει ήδη αφυπνιστεί.»

Οι βασικοί άξονες της Ιδρυτικής Διακήρυξης

Η Ιδρυτική Διακήρυξη περιγράφει το κίνημα ως μια «αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι στην αδιαφάνεια και τη διαφθορά».

Οι θέσεις του κόμματος, όπως παρουσιάστηκαν, κωδικοποιούνται στους παρακάτω βασικούς πυλώνες:

Δημοκρατία και Ασφάλεια: Εδραίωση της λαϊκής κυριαρχίας, της αξιοκρατίας και της ισονομίας. Στόχος είναι ένα κράτος με μηδενική ανοχή στη διαφθορά, όπου οι πολίτες θα νιώθουν ασφαλείς.

Αντιμετώπιση του Δημογραφικού: Σύσταση ειδικού φορέα για τη στήριξη της οικογένειας και των νέων, με στόχο την αναστροφή της υπογεννητικότητας και την ανάσχεση της φυγής των νέων στο εξωτερικό (brain drain).

Παιδεία: Ανασυγκρότηση του δημόσιου σχολείου με έμφαση στην ειδική αγωγή, με σκοπό τη διαμόρφωση ενεργών και σκεπτόμενων πολιτών.

Πρόνοια και Τρίτη Ηλικία: Σεβασμός και οικονομική ενίσχυση για τους συνταξιούχους, καθώς και ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Ισχυρό ΕΣΥ: Δημόσια, δωρεάν και καθολική υγεία για όλους, χωρίς «λίστες αναμονής της ντροπής» και κρυφές συναλλαγές, με ουσιαστική στήριξη του υγειονομικού προσωπικού.

Συμμετοχική Πολιτική: Οι πολιτικοί οφείλουν να είναι υπηρέτες του λαού. Προτροπή για ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες αποφάσεις.

Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου: Τέλος στα «ακαταδίωκτα» και τις εξαιρέσεις. Πλήρης διαχωρισμός των εξουσιών και παύση του ορισμού της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Διαφάνεια και Έλεγχος του Δημόσιου Χρήματος: Αυστηρός έλεγχος όλων των δημόσιων συμβάσεων (κυρίως των μνημονιακών) και δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών και εγχώριων πόρων.

Έλεγχος των Τραπεζών και Προστασία Κατοικίας: Τέλος στην προνομιακή μεταχείριση των κομμάτων (που χρωστούν εκατομμύρια) και των ισχυρών συμφερόντων. Προστασία της πρώτης κατοικίας και έλεγχος των Funds/Servicers.

Στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, πάταξη της γραφειοκρατίας και προστασία των μικρομεσαίων που κινδυνεύουν από τη «Νέα Τάξη Πραγμάτων».

Εργασιακά Δικαιώματα: Σταθερές εργασιακές σχέσεις και εξάλειψη της φτωχοποίησης, για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Πάταξη της Ακρίβειας: Εξυγίανση των υπηρεσιών καταπολέμησης των καρτέλ και αυστηρός έλεγχος των μονοπωλίων για να σταματήσει η αισχροκέρδεια.

Αγροτική Ανάπτυξη: Εθνικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία), διασφαλίζοντας τη διατροφική επάρκεια της χώρας.

Περιβάλλον και Φιλοζωία: Προστασία του φυσικού πλούτου, των ζωνών Natura και στήριξη των φιλοζωικών οργανώσεων από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ασφάλεια στις Μεταφορές: Το κράτος πρέπει να εγγυάται την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, δημιουργώντας ανεξάρτητους μηχανισμούς ελέγχου.

Ελεύθερος Τύπος: Διαφανείς κανόνες στην краτική χρηματοδότηση των ΜΜΕ για την προστασία της ελευθεροτυπίας.

Πολιτισμός: Ανάδειξη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και στήριξη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και των έργων πολιτισμού.

Αθλητισμός: Θεσμική ανασυγκρότηση των σωματείων και έμπρακτη ενίσχυση του παραολυμπιακού αθλητισμού.

Αποκέντρωση: Δραστικά μέτρα για να μην ερημώσει η ελληνική ύπαιθρος και αποτροπή της εξαγοράς γης από ξένα συμφέροντα, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές.

Εθνική Κυριαρχία: Μια ανεξάρτητη, ειρηνική εξωτερική πολιτική με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, χωρίς η Ελλάδα να λειτουργεί ως "ακόλουθος" ξένων δυνάμεων. Ενίσχυση της εγχώριας άμυνας και σύνδεση με τον απόδημο Ελληνισμό.

To κάλεσμα

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα μήνυμα προς τους πολίτες, ξεκαθαρίζοντας τον χαρακτήρα του νέου πολιτικού εγχειρήματος:

«Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί που τρέμουν μη χάσουν τις καρέκλες τους».

Όπως υπογραμμίστηκε, ο αγώνας της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» δεν έχει ως αυτοσκοπό την εξουσία, αλλά την ανιδιοτελή προσφορά για την ανοικοδόμηση μιας παραγωγικής Ελλάδας.

Το κίνημα απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, τονίζοντας πως στη χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν «πολίτες δύο ταχυτήτων» και πως μια Δημοκρατία χωρίς απόλυτη ισονομία και πραγματική δικαιοσύνη, παραμένει γράμμα κενό.

Μεταξύ άλλων, δήλωσε επίσης: «Δεν είμαι μόνη μου, δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα. Με βλέπετε μόνη μου, αλλά δεν είμαι, δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου, αλλά και όλοι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον. Σας καλώ να πορευτούμε μαζί αυτόν τον δρόμο. Και όσοι λείπετε ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε, με καθαρά χέρια, με καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι, να φέρουμε ξανά την ελπίδα εκεί όπου προσπάθησαν να επιβάλλουν την παραίτηση, γιατί τα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα. Και οι επόμενες γενιές θα κρίνουν και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα: Όχι δεν φοβηθήκαμε, όχι δεν σωπάσαμε, όχι δεν συμβιβαστήκαμε, σταθήκαμε όρθιοι. Αντάξιοι της ιστορικής ευθύνης που μας έτυχε και μαζί αλλάξαμε την Ελλάδα.

Με αυτό το όραμα καλούμε όλους εσάς, να εργαστούμε μαζί για να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει. Στέκομαι σήμερα εδώ ως μία μητέρα, ως πολίτης, ως μία παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της, ως ένας άνθρωπος που αναγκάστηκε να συγκρουστεί μετωπικά με τις παθογένειες που χρόνια όλοι βιώνουμε.

Ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη, ότι η ατιμωρησία έγινε σύστημα, ότι η ανθρώπινη ζωή πολλές φορές αντιμετωπίστηκε σαν νούμερο, ότι η αξιοπρέπεια θεωρείται πολυτέλεια. Στα Τέμπη συγκρούστηκε η αλήθεια με ένα ολόκληρο σύστημα, το καλό με το κακό, η ζωή με το κέρδος, ένα μόνιμο σύστημα διαφάνειας που έμαθε να λειτουργεί χωρίς έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Και όταν υψώσαμε τη φωνή μας, μας κατηγόρησαν για φιλοδοξία».

