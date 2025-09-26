Τα μηνύματα Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: Από το «casus belli» στο «χωρίς συμμάχους το Ισραήλ»

Με δεδομένη τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε, από το βήμα του ΟΗΕ, για τις εξελίξεις στην περιοχή, όπως τον πόλεμο στη Γάζα, τα ελληνοτουρκικά και τα δυτικά Βαλκάνια.

Αρχικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στη γειτονική χώρα, την Τουρκία, τονίζοντας πως οι «γείτονες πρέπει να ανακαλέσουν την απειλή πολέμου – casus belli, καθώς ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος και όχι η γλώσσα των όπλων».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε μάλιστα ότι «η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Στηρίζουμε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Επιζητούμε διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας».

Το μήνυμα Μητσοτάκη στο Ισραήλ

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, «προειδοποίησε» το Ισραήλ πως με τις ενέργειές του στη Γάζα και τον εν εξελίξει πόλεμο με τη Χαμάς, κινδυνεύει να «χάσει όλους τους συμμάχους του».

Σχετικά με τη Γάζα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ, αλλά αν συνεχίσει έτσι, θα απομακρύνει τους φίλους του».

«Από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός.

Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων». Τόνισε, δε, ότι η χώρα μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη λύση των δύο κρατών.

Όσον αφορά στο Ουκρανικό, υπογράμμισε ότι «δεν δεχόμαστε την αλλαγή συνόρων με τη βία».

«Ο πόλεμος βρίσκεται ήδη στο τέταρτο έτος. Η Ουκρανία δεν είναι μια περιφερειακή διαμάχη, είναι ο πόλεμος για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα θα συνεχίζει την υποστήριξη προς τον ουκρανικό λαό».

«Δεν μπορεί να υπάρχει φόρμουλα ειρήνης χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Από την άλλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε σε παγκόσμια εγρήγροση για την κατάσταση στο Σουδάν και τον κίνδυνο που ελλοχεύει για μια μεταναστευτική κρίση.