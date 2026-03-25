Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για την επέτειο: «Η 25η Μαρτίου είναι η ψυχή του ελληνισμού»

Τα δικά τους μηνύματα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου έστειλαν οι πολιτικοί αρχηγοί του τόπου.

«Η 25η Μαρτίου είναι η ψυχή του ελληνισμού. Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα .

Σημείωσε ότι οι Έλληνες οραματίστηκαν ένα κράτος ανεξάρτητο και δημοκρατικό κι αυτό αυτό αποδεικνύουν τα τρία επαναστατικά συντάγματα.

«Έχουμε χρέος κι εμείς σήμερα να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συμπλήρωσε:

«Για μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για μια Ελλάδα με ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία. Για μια κοινωνία με υψηλές προσδοκίες. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

«Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική», σημείωσε στο μήνυμα του για την 25η Μαρτίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Τιμούμε την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου, την Επανάσταση του 1821, τον αγώνα και τη θυσία των ηρώων του 1821, που απέδειξαν ότι ο Ελληνικός λαός μπορεί να αναλάβει την ευθύνη του μέλλοντός του με τον αγώνα για Ελευθερία. Και σήμερα, συναισθανόμενοι την ευθύνη απέναντι στην Ιστορία, στη θυσία των προγόνων μας, αλλά και απέναντι στη νέα γενιά, το πρώτιστο καθήκον μας είναι να δυναμώσουμε τον αγώνα για Ειρήνη που είναι το μεγαλύτερο αγαθό» επεσήμανε και συμπλήρωσε:

«Να πούμε ένα δυνατό "όχι" στον πόλεμο των Τραμπ - Νετανιάχου. Και η Ελλάδα να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεκδίκηση ενός ειρηνικού μέλλοντος, με χάραξη εθνικής γραμμής και με μια δυναμική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που θα δυναμώνει και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας».

Καταλήγοντας ο κ. Φάμελλος σημείωσε: «Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με Κράτος Δικαίου και Αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους προγόνους μας. Αξίζουμε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτός ο λαός αξίζει καλύτερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες.Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, όπου γης. Υγεία, Ειρήνη και Πρόοδο».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από πλευράς του, δήλωσε: «Η Επανάσταση του 1821 εμπνέει και διδάσκει και στις μέρες μας, γιατί απέδειξε ότι οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός, ότι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούριο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού».

Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος: «Συνελληνίδες, Συνέλληνες, το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι διπλό. Είναι η γιορτή της Ορθοδοξίας, διότι γιορτάζει η μητέρα μας, η Παναγία, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, αλλά είναι και η γιορτή του έθνους μας. Αυτό πρέπει να μας κάνει όλους να ενωθούμε με την ορθόδοξη πίστη και να μην επαναλάβουμε τα λάθη εκείνης της εθνικής επαναστάσεως, που οδήγησαν αργότερα σε δύο εμφυλίους πολέμους. Γιατί ξένοι, μαζί με τα συμφέροντα των κοτζαμπάσηδων, διέσπασαν τους Έλληνες, τους κομμάτιασαν και τους οδήγησαν σε μια εμφύλια σύγκρουση. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι λαμβάνοντας το μήνυμα της 25ης Μαρτίου του 1821 και της εθνικής παλιγγενεσίας. Εξ άλλου, λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Γιατί και σήμερα υπάρχουν κοτζαμπάσηδες και σήμερα υπάρχουν άτομα που θέλουν τη διάσπαση του λαϊκού μετώπου και τη διάρρηξη της εθνικής ενότητας, υπακούοντας στα κελεύσματα εξωχώριων κέντρων. Ζήτω η 25η Μαρτίου. Ζήτω το έθνος».