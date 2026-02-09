Τα μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα από τα Ιωάννινα και τα ορόσημα για τις ανακοινώσεις του κόμματος

Προεκλογική συγκέντρωση θύμιζε η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στα Ιωάννινα με τον κόσμο που συγκεντρώθηκε σε θερμό κλίμα να δίνει νέα ώθηση στα σχέδια του πρώην πρωθυπουργού.

Αν και όλα δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει αρχές του καλοκαιριού να ανακοινώσει το νέο κόμμα, εντούτοις οι τελικές αποφάσεις ακόμη δεν έχουν παρθεί.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού μελετούν όλα τα ενδεχόμενα με κρίσιμο παράγοντα να αποτελεί και το πότε θα στηθούν οι εθνικές κάλπες.

Διότι εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέξει να γίνουν το φθινόπωρο θα αναγκάσει το επιτελείο Τσίπρα να τρέξει ενώ εάν γίνουν σε ένα χρόνο από σήμερα σημαίνει πως έχει την πολυτέλεια το κόμμα να ανακοινωθεί και μετά τον Σεπτέμβριο.

Τα ορόσημα είναι συγκεκριμένα. Μετά τις 24 Απριλίου όπου αναμένεται να είναι έτοιμο το πρόγραμμα του κόμματος όλα είναι ανοικτά. Θα είναι στο χέρι του πρώην πρωθυπουργού να επιλέξει το χρόνο ανακοίνωσης.

Το θέμα βέβαια είναι εάν μέχρι τότε θα έχει καταλήξει και με τα πρόσωπα που θα συμπορευτεί.

Τσίπρας για συνταγματική αναθεώρηση

Στα Ιωάννινα πολλά ήταν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έκατσαν στις πρώτες σειρές ενώ ιδιαίτερη αξία είχαν και τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση ζητώντας από τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης να μην προσφέρουν συναίνεση λέγοντας χαρακτηριστικά «γίνεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα; Γίνεται ο Μητσοτάκης να προχωρήσει στις μεγάλες τομές; Εκείνοι που έκαναν κουρελόχαρτο το Σύνταγμα με τις υποκλοπές και τη χειραγώγηση της Δικαιοσύνης και των Ανεξάρτητων Αρχών; Εκείνοι που συγκάλυψαν τα Τεμπη; Που βύθισαν τη χώρα στη διαφθορά και δεν λογοδοτούν σε κανέναν; Ή εκείνοι που έγραψαν στα παλιά τους παπούτσια το άρθρο 16 του Συντάγματος;»

Ενώ τόνισε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις όχι μόνο δεν πρέπει να ακολουθήσουν τον ολισθηρό δρόμο της συναίνεσης αλλά οφείλουν να ακυρώσουν με κάθε νόμιμο μέσο αυτή την επιδίωξη καθώς μόνο μια καθαρή δημοκρατική - προοδευτική πλειοψηφία που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές μπορεί να προχωρήσει στις θεσμικές τομές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε και το πολιτικό πλαίσιο που αφορά το σε ποιους απευθύνεται και επιμένει στο ότι δεν θα συνομιλήσει με τις ηγεσίες αλλά με πρόσωπα που δεν είναι «βολεμένα» ενώ αναφέρθηκε και στην επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης.