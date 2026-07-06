Τα πλάνα του Τσίπρα για την Παιδεία: «Θα καταργήσουμε τις Πανελλήνιες»

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το σχέδιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφορικά με την Παιδεία, ανακοινώνοντας, μεταξύ άλλων, πως συμπεριλαμβάνεται η κατάργηση των Πανελλήνιων Εξετάσεων.

Σε βίντεό του στο Facebook, ο κ. Τσίπρας απαντά σε ερώτηση εκπαιδευτικού σχετικά με το πώς σκέφτεσαι να βελτιώσει την Παιδεία.

Αφού καταγγέλλει πως εδώ και «7 χρόνια, οι εκπαιδευτικοί απαξιώνονται και τα δημόσια σχολεία και Πανεπιστήμια υποβαθμίζονται για να δοθεί χώρος στην κερδοσκοπία».

Έφερε ως παράδειγμα αυτού πως το 2018, είχε ιδρύσει τη Νομική Πατρών, για να την καταργήσει η Νέα Δημοκρατία την επόμενη χρονιά, με την αιτιολογία ότι δεν χωρούν τέσσερις νομικές στη χώρα.

«Σήμερα, ιδρύονται άλλες τρεις ιδιωτικές. Μία δημόσια δεν χωρούσε, τρεις ιδιωτικές χωράνε. Αυτή είναι η υποκρισία τους, αυτή είναι φιλοσοφία τους. Οτιδήποτε έχει κοινωνικό όφελος καταργείται, οτιδήποτε έχει ιδιωτικό κέδρος ευνοείται. Σε αυτή τη φιλοσοφία πρέπει να μπει ένα τέλος».

Τα σχέδιά του για την παιδεία τα απαρίθμησε ως εξής:

να αυξήσουμε τους μισθούς αναξιοπρέπειας και ντροπής των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

αναξιοπρέπειας και ντροπής των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να δώσουμε οικονομικά κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές ή σε περιοχές με οξύ οικιστικό πρόβλημα

σε όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές ή σε περιοχές με οξύ οικιστικό πρόβλημα να καταργήσουμε τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική

ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική να θεσμοθετήσουμε διετή μεταλυκειακά προγράμματα τεχνικής κατάρτισης και να αναβαθμίσουμε την τεχνική εκπαίδευση μέσα στα Πανεπιστήμια, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς κάθε περιοχής,

και να αναβαθμίσουμε την τεχνική εκπαίδευση μέσα στα Πανεπιστήμια, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς κάθε περιοχής, να δημιουργήσουμε το υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με διαχωρισμό του σημερινού υπουργείου Παιδείας, να δώσουμε βάρος

«Στόχος είναι να ξανακάνουιμε τη γνώση αξία και την παιδεία δικαίωμα για όλες και για όλους» κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.