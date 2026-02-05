Τα πολλαπλά μηνύματα Μητσοτάκη από τα Γιάννενα - Ποια παράθυρα άνοιξε και για ποιους πολίτες

Τη στρατηγική ανάδειξης των πεπραγμένων της κυβέρνησης και του κοινωνικού προφίλ των πολιτικών της σε όλα τα κρίσιμα πεδία για τη ζωή των πολιτών μέσω θεματικών συζητήσεων με πρόσωπα που έχουν ωφεληθεί έναντι απλών ομιλιών, ξετύλιξε χθες ο πρωθυπουργός στο πρώτο προσυνέδριο της ΝΔ στα Γιάννενα.

Συνομιλώντας με έναν μαθητή Λυκείου, μια γιατρό και δύο ωφελούμενους κοινωνικών προγραμμάτων της ΔΥΠΑ και του Προσωπικού Βοηθού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να κωδικοποιήσει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στους τομείς πεδίο της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής.

Στέλνοντας το μήνυμα ότι: «Το μέλημα της κυβέρνησης μας και κυρίως το μέλημα της μεγάλης παράταξης που παραμένει στην καρδιά και την ψυχή της, μια βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη είναι η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν σήμερα περισσότερη ανάγκη».

Η συγκεκριμένη αναφορά του πρωθυπουργού σε συνδυασμό με την επισήμανση ότι «αυτή η κυβέρνηση είναι μία κυβέρνηση που νοιάζεται και φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους. Αυτή είναι η παρακαταθήκη της παράταξής μας, αυτή είναι η παρακαταθήκη του ιδρυτή μας», ερμηνεύονται και ως έμμεση απάντηση στις βολές του προκατόχου του Αντώνη Σαμαρά ότι «πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης» και έχει επέλθει «ψυχική ρήξη των νεοδημοκρατών με το σημερινό κόμμα».

Στοχεύοντας στη συσπείρωση, ο πρωθυπουργός εξέπεμψε το μήνυμα ότι «η Ελλάδα αλλάζει και αλλάζει με τη ΝΔ πρωταγωνίστρια των εξελίξεων». Σε αυτή τη φράση μάλιστα θα βασιστεί και η προεκλογική εκστρατεία του κόμματος. Ο ίδιος εξάλλου υπογράμμισε και τα παραδοτέα όπως η δημιουργία 560.000 νέων θέσεων εργασίας από το 2019 και η μείωση της ανεργίας που απέχει μόλις 0,2% από το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγράψει η χώρα.

Το ανοιχτό παράθυρο για τους υγειονομικούς

Στα ενδιαφέροντα της συζήτησης σχετικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταγράφεται το παράθυρο που άνοιξε ο κ. Μητσοτάκης για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ερωτηθείς σχετικά από γιατρό, απάντησε: «Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Αυτό θα σας πω για το ζήτημα αυτό». Ενώ οι Υπουργοί Υγείας και Εργασίας σημείωσαν ότι εκκρεμεί συνεννόηση επί του θέματος.

Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στους τομείς της παιδείας, της υγείας, της εργασίας και της κοινωνικής συνοχής αναλύθηκαν στο προσυνέδριο και από τους αρμόδιους υπουργούς, με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών είναι η η απόδοση της οικονομικής πολιτικής για την άντληση των απαιτούμενων πόρων.

Σύμφωνα με γαλάζια στελέχη η επιλογή διεξαγωγής των προσυνεδρίων της ΝΔ μέσω ζωντανού κύκλου συζητήσεων αλλά και στην περιφέρεια, βάζει στο επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύοντας τη σημασία της αποκέντρωσης, της ισόρροπης ανάπτυξης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών του αύριο. Τα προσυνέδρια βεβαίως στοχεύουν και στην ενίσχυση της συσπείρωσης μέσω της ανάδειξης όλων των πτυχών του κυβερνητικού έργου και της κινητοποίησης δυνάμεων ειδικά στην περιφέρεια, όπου οι μετρήσεις αποτυπώνουν υποχώρηση της κυβερνώσας παράταξης σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Παράλληλα, συνιστούν μία εξαιρετική ευκαιρία για να συγκρίνουν οι πολίτες τις πολιτικές της ΝΔ με τις προτάσεις των πολιτικών της αντιπάλων.

